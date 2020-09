모닝글로리, 테크빌교육과 공교육 시장 당일배송 시스템 MOU

[아시아경제 문혜원 기자] 모닝글로리는 테크빌교육의 교육 전문 쇼핑몰 티처몰과 지난 9일 공교육 시장 사업 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 16일 밝혔다.

협약을 통해 두 회사는 모닝글로리의 영업소 및 대리점 등 지역 영업 거점을 기반으로 당일 배송 시스템을 구축하기로 했다. 올해는 시범적으로 서울 및 경기도 일부 지역을 대상으로 오전 중에 구매한 제품을 당일에 받아볼 수 있는 시스템을 구축할 예정이다. 내년 상반기까지 이를 전국적으로 확대할 계획이다. 이를 통해 티처몰 상품뿐만 아니라 다양한 모닝글로리 문구류도 당일 배송이 가능하다.

모닝글로리는 티처몰 제작 제품의 오프라인 판매 독점권을 갖고 전국 20개 영업소 및 대리점을 통해 티처몰의 커스터마이징 제품을 포함한 다양한 교구를 전국적으로 유통할 수 있게 됐다. 전국 각 지역의 오프라인 매장에서도 티처몰 상품을 구매하길 원하는 학교 현장의 목소리를 반영한 결과로, 전국적인 유통망이 갖춰진 모닝글로리의 장점을 십분 활용할 계획이다. 모닝글로리는 앞으로 대형마트 내 교구 코너 입점도 추진할 예정이다.

티처몰은 선생님, 교직원 등 60만여명이 가입된 교육 전문 쇼핑몰로, 현직 선생님이 직접 기획한 커스터마이징 학습 교구와 다양한 교육 용품을 학교 행정 시스템에 맞춰 구매할 수 있는 교육부 인증 쇼핑몰이다.

허상일 모닝글로리 대표는 “전국적인 유통망을 보유한 모닝글로리의 강점을 살려 학교 교실에서 간편하게 교구를 받아볼 수 있는 당일 배송 시스템을 마련할 계획”이라며 “공교육 시장의 니즈에 맞춘 서비스를 제공하기 위해 두 기업이 전략적 제휴 관계를 맺고, 시너지 효과로 매출 확대에 기여할 수 있기를 바란다”고 말했다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr