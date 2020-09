하나금융투자, ‘글로벌 핵인싸 이벤트’ 실시

[아시아경제 구은모 기자] 하나금융투자는 다음달 23일까지 해외주식거래 경품 이벤트인 ‘글로벌 핵인싸 이벤트’를 실시한다고 16일 밝혔다.

‘글로벌 핵인싸 이벤트’는 매일 주어지는 미션을 달성할 때마다 지급되는 포인트들을 모아 포인트 별 제공하는 다양한 경품에 응모할 수 있는 이벤트이다. 미션에 따라 포인트가 다르게 지급되며 포인트만 충족하면 경품에 복수 응모도 가능하다. 하나금융투자 해외주식 계좌를 개설한 고객이라면 누구나 참여 가능하다.

이벤트 미션은 ‘하나원큐프로에 로그인하기’부터 ‘해당일 나스닥 지수 상승 또는 하락 맞추기’와 ‘1회 이상 매매하기’, ‘1000만원 이상 매매하기’, ‘해외주식 1억이상 타사에서 대체하기’, ‘1억이상 매매하기’가 있다. 포인트를 모아 응모한 손님에게는 추첨을 통해 총 211명에게 ‘뱅앤올룹슨 BeoPlay A9’, ‘아이패드 프로 4세대’, ‘다이슨 V10 카본파이어’, ‘AirPods Pro’, 스타벅스 1만원 쿠폰을 준다.

박상현 하나금융투자 글로벌주식영업실 실장은 “동학개미를 넘어 서학개미운동이라는 말이 있듯이 최근 개인 투자자들이 글로벌자산배분의 차원에서 해외투자에도 큰 관심을 보이고 있다”며 “하나금융투자는 해외 주식을 매매하는 손님들을 응원하고자 경품이벤트를 마련했다”고 이벤트의 취지를 밝혔다.

참가신청은 하나금융투자 홈페이지 또는 하나금융투자 홈트레이딩시스템(HTS), 하나금융투자 모바일 어플리케이션(MTS)인 ‘하나원큐프로’에서 가능하다. 이벤트와 관련한 자세한 사항은 하나금융투자 홈페이지에서 확인할 수 있다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr