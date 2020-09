SSG닷컴, 협력사에 450억 규모 납품 대금 조기 지급

28일까지 지급 완료 계획, 최소 10일에서 최대 17일까지 지급일 앞당겨

민족 최대 명절 앞두고 상여금 등 비용 지출 커지는 것 감안한 상생조치



[아시아경제 임혜선 기자]SSG닷컴은 추석을 앞두고 입점 협력사에 450억 규모의 납품 대금을 조기 지급한다고 16일 밝혔다. 지급 대상은 모두 중소협력사로 약 8000여개 업체다.

SSG닷컴은 추석이 시작되기 전인 28일까지 각 중소협력사에 납품 대금을 모두 지급할 예정이다. 이번 결정을 통해 최소 10일에서 최대 17일까지 지급일이 앞당겨지게 됐다.

최우정 SSG닷컴 대표는 “모든 입점 중소협력사는 어려운 시기를 함께 헤쳐나가고 있는 중요한 동반자라고 생각한다”며, “앞으로도 상생을 위한 협력사의 판로를 다각도로 지원할 것”이라고 밝혔다.

이에 앞서 신세계그룹은 이마트와 신세계, 이마트 에브리데이 등이 2000여개 협력사에 총 1900억원의 납품 대금을 조기 지급하겠다고 밝힌 바 있다.

