[클릭 e종목] "신세계인터네셔날, 의류 부문 부진…목표가 7%↓"

유안타증권 보고서

3분기 영업이익 90억원…전년동기대비 53%↓

[아시아경제 이민지 기자] 유안타증권은 16일 신세계인터네셔날에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표주가는 7% 내린 20만원을 제시했다. 자체 화장품 브랜드인 비디비치 매출은 회복세를 보이고 있지만 의류 부문 부진이 실적에 부정적인 영향을 줄 것으로 예상되기 때문이다.

신세계인터내셔날 신세계인터내셔날 031430 | 코스피 증권정보 현재가 157,000 전일대비 2,000 등락률 -1.26% 거래량 47,776 전일가 159,000 2020.09.15 15:30 장중(20분지연) 관련기사 갭, 10대 겨냥 '틴 컬렉션' 출시[클릭 e종목]"신세계인터내셔날, 모멘텀 개선 시작""명품 사고 최대 30% 포인트로 돌려받자" close 의 3분기 실적은 매출액 3287억원, 영업이익 90억원으로 전년동기대비 각각 9%, 53% 줄어들 것으로 예상된다. 부문별 전년동기대비 매출 증가율은 화장품(-19%), 의류(-10%), 라이프스타일(9%)로 예상된다. 박은정 유안타증권 연구원은 “직전 이익 추정치 대비 58억원 하향조정한 것으로 부문별로 의류 ?40억원, 라이프스타일 ?17억원 조정했다”고 설명했다.

화장품 부문의 영업이익은 126억원으로 전 분기 대비 흑자전환이 기대된다. 비디비치 매출은 3분기 410억원으로 2분기보다 118% 상승할 것으로 전망된다. 수입 화장품의 경우 314억원을 기록해 내수 소비자의 견고한 수요가 유지될 것으로 예상된다. 박 연구원은 “연작의 매출은 분기 20억 원 수준으로 전분기와 유사할 것으로 추정된다"며 "비디비치의 판매가 전 분기 대비 나아졌다는 점을 고려해 영업이익률은 전 분기 대비 17% 개선될 것으로 보인다”고 분석했다.

반면 의류와 라이프스타일 부문의 영업이익은 23억원으로 적자전환할 것으로 예상된다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향으로 수요 부진과 고정비 부담이 가중될 것으로 보이기 때문이다. 해외 패션 매출은 전년동기대비 4% 성장한 954억원, 국내 패션 매출은 같은 기간 24% 감소한 676억원에 그칠 것으로 보인다. 라이프스타일 부문은 전년동기대비 매장은 증가하겠으나 코로나19 영향으로 트래픽이 하락함에 따라 점당 매출액은 감소할 것으로 보인다. 매출은 전년동기대비 9% 성장한 652억원을 추정하며 손익분기점 수준의 이익 체력을 기록할 것으로 전망된다.

박은정 연구원은 “중국 화장품 소비가 정상화됨에 따라 국내 면세수요 또한 개선되는 모습을 보이고 있다”며 “추세적인 기업가치 상승을 위해선 브랜드에 대한 지속적인 수요 증가가 나와야 할 것”이라고 진단했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr