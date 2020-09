관악구 새내기 도시농업 교육생 모집

농업기술 교육 전문양성기관 우수한 강사진 통해 수준 높은 강의 제공

[아시아경제 박종일 기자] “도시 농업을 시작해 보고 싶은데, 농사의 ‘농’자도 몰라 어디서 어떻게 시작해야 할지 모르겠어요”

관악구(구청장 박준희)가 도시농업에 관심 있는 새내기 도시농업인들을 위해 ‘도시농업 입문과정’을 운영, 교육생 25명을 모집한다고 밝혔다.

이번 교육은 도시농업 기초과정으로 텃밭 조성에서부터 수확까지 도시농업에 입문하거나 관심 있는 초보자들을 위한 이론교육과 실습을 병행, 진행된다.

오는 23일부터 개강, 주 3회, 비대면 온라인 강의와 실습 각 20시간씩 총 40시간으로 운영되며, 참가비는 1인당 10만 원(시간당 2500원)이다.

교육 신청은 22일까지 관악구청 홈페이지(참여예약→참여신청→행정접수)를 통해 선착순으로 할 수 있다.

이번 교육은 서울시에서 지정한 도시농업 전문인력 양성 기관에서 진행, 전 강사진이 농업관련 박사학위 소지자로 새내기 농부들의 궁금증 해소와 함께 수준 높은 강의가 진행될 것으로 기대하고 있다.

수업은 교육생들 편의를 위해 평일 저녁시간과 주말을 활용해 진행할 예정이며, 80%이상 수강한 교육생에게는 수료증을 교부한다.

구는 코로나19 감염 확산 예방을 위해 모든 이론수업을 비대면 온라인으로 진행, 야외 실습 진행 시 소규모로 사회적 거리두기 및 예방수칙을 철저히 준수하며 진행할 예정이다.

박준희 구청장은 “도시농업에 관심 있는 새내기 도시농부들에게 맞춤형 교육을 준비, 도시농업 활성화에 도움이 되고자 한다”며 “앞으로도 자연과 사람이 공존하며 성장하는 ‘친환경 도시농업 도시 관악‘ 조성을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

