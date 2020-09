[아시아경제 박지환 기자] 핸즈코퍼레이션 핸즈코퍼레이션 143210 | 코스피 증권정보 현재가 9,300 전일대비 280 등락률 -2.92% 거래량 337,869 전일가 9,580 2020.09.15 15:06 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-2일[e공시 눈에 띄네] 코스피-7일[e공시 눈에 띄네] 코스피-29일 close 은 이스트브릿지프라이빗에쿼티와 주주간계약(SHA)을 체결하고 특수목적법인(SPC)을 설립해 이노메트리 지분 43.5%를 공동 인수한다고 15일 공시했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr