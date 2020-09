정부-지자체, '맞춤형 긴급재난지원' 패키지 추진 방안 논의

코로나19 피해회복 위한 '긴급 민생경제종합대책 정책협의회' 개최

[아시아경제 조인경 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산으로 피해가 집중된 소상공인, 저소득층, 고용 취약계층 등에 대한 맞춤형 긴급재난지원을 위해 관계부처와 지방자치단체가 힘을 모은다.

행정안전부는 15일 오후 정부서울청사에서 '긴급 민생경제종합대책 관련 중앙·지방 정책협의회'를 비대면 영상회의로 열고 보건복지부, 중소벤처기업부 등 관련부처, 17개 시·도 부단체장과 함께 소상공인, 위기가구, 아동 등을 지원하기 위한 맞춤형 긴급재난지원 패키지 추진 방안을 논의했다.

중기부는 우선 코로나19 재확산으로 인해 어려움을 겪는 소상공인의 경영 안정과 재기를 위해 피해 여부에 따라 100만~200만원의 새희망자금과 50만원의 재도전 장려금을 지급하기로 했다. 신속한 지원금 집행을 위해 집합금지·영업제한 소상공인 목록 제출 및 확인 지급, 지역 폐업소상공인의 재기를 위한 교육공간 대여 등 자치단체의 적극적인 협조를 요청했다.

복지부는 실직 및 휴·폐업 등으로 소득이 감소한 위기가구를 위한 긴급생계지원(4인가구 기준 100만원)과 코로나19로 가중된 양육부담 완화를 위한 아동특별돌봄 지원금(1인당 20만원)을 지급한다. 이를 위해 각 자치단체에 위기가구 긴급생계지원에 대한 적극적인 홍보를 요청하는 한편, 아동수당을 추석 전에 지급할 수 있도록 신속한 집행계획을 마련해 줄 것을 당부했다.

행안부는 '추석 민생안정 대책'의 주요 내용을 자치단체에 전달하면서 각 자치단체가 지역 실정에 맞는 세부 실천계획을 수립해 명절 민생 안정에 힘써줄 것을 요청했다. 이번 대책은 배, 돼지고기, 명태 등 16개 핵심 성수품 공급을 평시 대비 1.3배 확대하고 희망일자리사업으로 30만명을 채용하는 등 민생기반 확충과 경제피해·회복 지원에 초점을 맞추고 있다.

또 연휴 기간에도 코로나19 집단감염에 대비해 선별진료소와 전국 40여개 감염병 전담병원을 상시 운영하며, 행안부 중앙재난안전상황실을 중심으로 범정부 24시간 상황관리 체계를 구축해 운영할 예정이다.

진영 행안부 장관은 "민생경제 종합대책이 추석 연휴 전에 신속히 집행돼 민생 안정에 기여할 수 있도록 자치단체의 적극적인 협조가 필요하다"며 "코로나19가 재확산되지 않는 안전한 명절이 되도록 철저히 준비해 달라"고 강조했다.

