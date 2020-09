"거리두기 하라면서 공무원들은 밀집 임명식" 호소에…정은경 "송구하다" 사과

"소상공인은 피 말라 죽어간다" 靑 국민청원 호소

정은경 "더 자중하고 모범 보일 것"

[아시아경제 임주형 기자] 문재인 대통령이 지난 11일 충북 청주시 질병관리본부 긴급상황센터를 방문, 정은경 신임 질병관리청장에게 직접 임명장을 수여한 가운데, 해당 행사를 두고 '국민들에게는 사회적 거리두기를 요구하면서 정부 행사에선 많은 사람이 밀집해도 되느냐'는 비판이 나왔다.

13일 청와대 국민청원 게시판에는 '소상공인은 위험하다고 영업정지해서 다 죽어가는데, 이렇게 많은 사람이 밀접해서 모여도 되나요'라는 제목의 글이 올라왔다.

청원인은 문 대통령이 참석한 정 청장 임명장 수여식을 언급하면서 "뉴스를 보며 질본의 청 승격을 임명하기 위해 대통령이 내려간 것, 소상공인들은 충분히 이해한다"면서도 "모두가 거리 유지 없이 몰려서서 격려하는 장면을 어떻게 봐야할까"라고 토로했다.

이어 "PC카페는 칸막이, 띄어앉기, 중대본 명령을 실천하는 중에 손님도 없는 상황에서 영업정지 당해서 다 죽어간다"며 "공무원들이 빼곡히 서서 사진 촬영하는 장면은 소상공인이 어떤 심정으로 바라봐야 하느냐"라고 지적했다.

그러면서 "소상공인은 지금 피 말라 죽어가고 있다"며 "공무원 업무는 코로나 방역이고 잘하면 칭찬 받겠지만, 반대편에서 많은 사람들이 경제와 가정 파탄을 겪고 있다. 과도한 소상공인 영업정지 실체 파악을 제대로 해서 다시 조사해 달라"고 촉구했다. 해당 글은 14일 기준 600건이 넘는 동의를 받았다.

앞서 문 대통령은 질본의 청 승격을 하루 앞둔 지난 11일 직접 질본을 방문, 정 청장에게 임명장을 수여한 바 있다.

탁현민 청와대 의전비서관은 지난 12일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "누군가를 돋보이게 하려고 행사를 하는 게 아니라 잘 기획된 행사가 누군가를 돋보이게 만드는 것"이라며 "권위를 낮출수록, 형식을 버릴수록, 의례를 간소화할수록 오히려 권위가 더해지고 형식이 공감을 얻고 의례는 감동을 준다. 정 청장의 임명장 수여식이 그러했다"고 호평하기도 했다.

그러나 야당에선 이같은 '현장 수여식'이 쇼에 불과하다는 지적이 나왔다. 이종배 국민의힘 정책위의장은 13일 낸 논평에서 "지금 이 시기에 필요한 것이 이런 것일가"라며 "국정의 기준이, 국민이 아닌 대통령 마케팅임을 자인한 꼴이다. 여론을 호도하기 위한 사진 한 장을 국민이 필요로 하나"라고 꼬집었다.

한편 정 청장은 14일 충복 오송에서 질병청 개청식에 참석한 뒤, 이날 오후 2시10분 중앙방역대책본부 브리핑에서 국민청원 관련 질문을 받고 "임명장 수여에 대해서는 저희가 발열체크라거나 증상체크 또는 기록, 명부 작성 등 방역수칙은 준수하면서 진행했다"고 답했다.

이어 "당시 임명장을 수여했던 장소가 긴급상황실 공간이다 보니, 그 공간에서 같이 근무 중이던 직원들이 일시적으로 같이 참여했던 면이 있었다"고 설명했다.

그러면서 "자영업자들께서 그런 장면을 보고 고통과 괴리감을 느끼셨다는 것에 대해서는 송구하다는 말씀을 드린다"라며 "더 자중하고 방역수칙 준수 등 이런 부분들이 모범을 보일 수 있도록 노력할 것"이라고 덧붙였다.

