속보[아시아경제 유병돈 기자] 서울시는 14일 0시부터 오후 6시까지 서울 지역 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 25명 추가로 파악돼 누계가 4736명으로 집계됐다고 밝혔다.

현재 진행 중인 주요 집단감염 가운데 강남구 K보건산업 3명(서울 누계 14명), 8·15 서울도심집회 관련 1명( 〃 127명), 관악구 에바다 관련 1명(〃 6명)의 신규 확진자가 각각 나왔다.

신규 확진자 중 1명은 타시도 확진자 접촉자(서울 누계 207명)였고, 15명은 오래된 집단감염이나 산발 사례 등 '기타' 경로(〃 2313명)로 감염된 것으로 조사됐다.

감염 경로가 확인되지 않은 신규 환자는 4명(〃 805명)이었다.

