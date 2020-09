대웅제약, '펙수프라잔' 주사제 임상1상 승인

[아시아경제 조현의 기자] 대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 116,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 86,956 전일가 116,000 2020.09.14 14:33 장중(20분지연) 관련기사 대웅제약 "호이스타정, 멕시코서 코로나19 임상2상"대웅제약, 코로나19 치료제 니클로사마이드 인도1상 투약대웅제약 구충제성분, 필리핀서 코로나 치료제 임상계획 승인 close 은 위식도역류질환 치료제 '펙수프라잔'의 주사제 개발에 대해 식품의약품안전처로부터 임상 1상을 승인받았다고 14일 밝혔다.

대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 116,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 86,956 전일가 116,000 2020.09.14 14:33 장중(20분지연) 관련기사 대웅제약 "호이스타정, 멕시코서 코로나19 임상2상"대웅제약, 코로나19 치료제 니클로사마이드 인도1상 투약대웅제약 구충제성분, 필리핀서 코로나 치료제 임상계획 승인 close 은 기존 경구제 개발에 이어 주사제로 제형을 다양화한다. 주사제는 경구제보다 환자 선호도는 낮지만 경구투여가 어렵거나 신속하게 산 분비 억제가 필요한 환자를 위해 개발됐다. 일부 국가에서는 정제와 유사한 수준으로 주사제 시장이 형성돼 있다.

이번 임상 1상에서는 건강한 성인 36명을 대상으로 정맥투여 후 안전성과 내약성, 약물이 체내에서 작용하는 특성 등을 평가한다. 펙수프라잔과 위약을 무작위 배정, 이중 눈가림, 위약 대조, 단회 투여하고 단계적으로 용량을 증량한다. 대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 116,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 86,956 전일가 116,000 2020.09.14 14:33 장중(20분지연) 관련기사 대웅제약 "호이스타정, 멕시코서 코로나19 임상2상"대웅제약, 코로나19 치료제 니클로사마이드 인도1상 투약대웅제약 구충제성분, 필리핀서 코로나 치료제 임상계획 승인 close 은 올해 투약을 시작해 내년 중 임상 1상 결과를 확보할 예정이다.

대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 116,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 86,956 전일가 116,000 2020.09.14 14:33 장중(20분지연) 관련기사 대웅제약 "호이스타정, 멕시코서 코로나19 임상2상"대웅제약, 코로나19 치료제 니클로사마이드 인도1상 투약대웅제약 구충제성분, 필리핀서 코로나 치료제 임상계획 승인 close 은 아울러 펙수프라잔 정제의 적응증 추가를 위한 임상시험을 진행하고 있다. 동일 계열 약물 중 유일하게 진행하는 위염에 대한 임상 3상, 미란성 위식도역류질환 치료 후 유지요법에 대한 3상을 비롯해 비스테로이드성 소염진통제(NSAIDs)와 병용 시 약물 상호작용에 대한 임상 1상 등이 있다.

전승호 대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 116,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 86,956 전일가 116,000 2020.09.14 14:33 장중(20분지연) 관련기사 대웅제약 "호이스타정, 멕시코서 코로나19 임상2상"대웅제약, 코로나19 치료제 니클로사마이드 인도1상 투약대웅제약 구충제성분, 필리핀서 코로나 치료제 임상계획 승인 close 사장은 "계열 내 최고 혁신 신약으로 개발 중인 펙수프라잔의 제형 다양화로 경구 투여가 어려웠던 환자의 치료에 도움이 되기를 바란다"며 " 대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 116,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 86,956 전일가 116,000 2020.09.14 14:33 장중(20분지연) 관련기사 대웅제약 "호이스타정, 멕시코서 코로나19 임상2상"대웅제약, 코로나19 치료제 니클로사마이드 인도1상 투약대웅제약 구충제성분, 필리핀서 코로나 치료제 임상계획 승인 close 은 펙수프라잔의 적응증 확대 및 다양한 제형 개발을 통해 제품력 강화에 역량을 집중해 나가겠다"고 했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr