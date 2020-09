LG화학, 노사 공동 특별재난지역 수재민 지원

[아시아경제 황윤주 기자] LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 705,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 713,000 2020.09.14 08:06 장시작전(20분지연) 관련기사 외국인, 2주 연속 '팔자'…코스피보다 코스닥 더 팔아LG화학, 이시간 주가 -2.38%.... 최근 5일 개인 67만 7816주 순매수[AI 엄선한 우량종목]_경동나비엔, LG이노텍, 슈피겐코리아 외 close 노사가 기록적인 폭우로 피해를 입은 수재민을 돕기 위해 힘을 모았다.

LG화학 노사는 주요 사업장 소재 지역 수재민들에게 2억원 상당의 생필품 및 식료품을 전달했다고 밝혔다.

LG화학 은 9일 충북도청에서 위로물품 전달식을 시작해 10일 전남 구례군청, 전북 순창군청, 11일에는 충남 아산시청을 방문해 전달식을 가졌다. 해당 물품은 특별재난지역으로 선포된 구례, 순창, 충주, 제천, 음성, 아산 등 수재민들에게 전달될 예정이다.

이번 사회공헌활동은 긴 장마로 피해를 입은 수재민들을 위해 임직원들이 자발적으로 모금 활동에 참여했다는데 큰 의미가 있다.

LG화학 은 임직원 자발적 모금으로 약 1억원의 기금을 모았고, 임직원 모금액만큼 회사가 추가로 보태는 '매칭 그랜트'를 실시해 총 2억원 규모의 기금을 조성했다.

김성민 LG화학 CHO(최고인사책임자) 전무는 "수마가 할퀴고 간 상처에 고통받고 있는 수재민 여러분들께 진심 어린 위로의 말씀을 드린다"며 "앞으로도 LG화학 노사는 어려움에 처한 지역민들을 돕기 위해 적극 나서겠다

고 말했다.

한편 LG화학 은 지속가능한 사회를 위한 노사 공동 사회공헌 브랜드인 'LG그린케미 프로젝트'를 발표하고, 코로나19 극복 모금 및 헌혈 캠페인, 사회복지시설에 태양광 발전시설 설치, 사회적 배려 계층 지원 등 활동을 이어가고 있다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr