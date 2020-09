[종합] MBC '박원순 피해호소인' 출제 논란…"문제 자체가 2차 가해"

13일 MBC 신입 취재기자 입사시험 문제 '2차 가해' 논란

언론사 지망생 커뮤니티서 비판 이어져

野 "응시자 정치적으로 줄 세우려는 것"

[아시아경제 한승곤·김연주 기자] MBC가 신입 취재기자 입사시험에서 성폭력 의혹이 제기된 고(故) 박원순 전 서울시장의 고소인에 대한 호칭을 묻는 문제를 내 '2차 가해' 논란이 일고 있다.

13일 언론사 시험 준비생 온라인 커뮤니티와 소셜네트워크서비스(SNS) 등에 따르면 이날 치러진 MBC 취재기자 입사시험 논술시험에서 '박 전 서울시장 성추행 문제를 제기한 당사자를 피해자라고 칭해야 하는가, 피해 호소인이라고 칭해야 하는가(제3의 호칭이 있다면 논리적 근거와 함께 제시해도 무방함)'라는 논제가 출제됐다.

이를 두고 언론사 시험 준비생 커뮤니티 등에는 "기자시험 논술 문제 너무 하다", "MBC 창피하지도 않나", "공개적으로 사과하라", "논제 자체가 2차 가해" 등 반응이 이어졌다.

특히 한 응시생은 "사건의 당사자는 아무것도 모르는 상태에서 400명의 성인이 나를 두고 '피해자'인지 '피해 호소인'인지 가리는 문제를 구구절절 논술했다는 게 충격이고 공포스러울 거 같다"며 "주위 사람 2~3명이 내가 없는 곳에서 내 얘기를 했다는 것만으로도 기분이 찜찜하고 나쁠 거 같다"고 지적했다.

'피해호소인'은 고 박 전 시장의 사망 이후 정치권 및 언론계 등에서 사용했던 단어다. 이해찬 당시 더불어민주당 대표 등은 박 전 시장에 대한 성추행 의혹을 제기한 당사자를 피해자로 규정하지 않고 '피해를 호소하는 여성'이라는 뜻의 '피해호소인'이라는 호칭을 붙였다.

호칭에 대한 '2차 가해' 논란이 일자 민주당은 고소인의 호칭을 피해자로 통일하기로 했다. 이후 언론에서도 박 전 시장 고소인에 대해 피해자로 칭하고 있다.

이를 두고 야당에서는 공개적으로 문제를 지적하고 나섰다. 국민의힘 성폭력대책특별위원회는 이날 성명을 내고 "성추행 피해자에 대한 2차 가해이자 응시자를 정치적으로 줄 세워 정권의 호위무사를 채용하겠다는 것 아니냐"며 출제 의도에 대한 의문을 제기했다.

이들은 "정부와 여당조차 피해호소인이란 잘못된 표현을 인정하고 피해자로 용어를 변경했음에도, MBC가 재차 용어 논란을 꺼낸 것은 분명한 의도가 있다고 보인다"며 "스스로 공정한 언론의 역할을 포기하겠다는 것"이라고 비판했다.

그러면서 "공정한 언론으로 인정받고 싶다면 출제자와 이를 승인한 관계자를 징계하고 국민에게 사과하라"고 촉구했다.

기자 출신인 박대출 의원은 페이스북 글에서 "수험생에겐 사상 검증이고, 피해자에겐 2차 가해나 다름없다"며 "인권의 보루가 돼야 할 공영방송이 피해자를 두 번 울렸다"고 지적했다.

이어 "응시생들은 뻔한 의도에 낚일 수도, 안 낚일 수도 없고 당황했을 것"이라며 "MBC는 공영방송인가, 공영호소 방송인가"라고 비판했다.

한편 MBC 관계자는 한 매체를 통해 "이미 공론화된 문제"라며 "이를 어떻게 정의하고 자기 입장을 서술하는지 궁금했으며 평소 언어 사용에 대해 얼마나 고민하는지 묻고자 출제했다"고 해명했다.

한승곤 기자 hsg@asiae.co.kr김연주 인턴기자 yeonju1853@asiae.co.kr