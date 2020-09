文 대통령 "마스크 벗는 그날까지 서로 격려하길"

[아시아경제 유현석 기자] 문재인 대통령이 13일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)을 극복하자는 내용의 영상을 SNS에 올렸다.

문 대통령은 이날 페이스북을 통해 문화체육관광부가 안무가 리아킴이 이끄는 '원밀리언 댄스 스튜디오'와 함께 만든 '그날까지'라는 제목의 영상을 소개했다.

영상 속 안무가들은 코로나19 확산 방지를 위한 사회적 거리두기 실천을 춤으로 표현하며 마스크를 벗을 때까지 위기를 함께 극복하자는 메시지를 전하고 있다.

문재인 대통령은 "역동적 영상에서 힘찬 긍정의 에너지를 나눠 받았다"고 말했다. 이어 "국민께서 강화된 사회적 거리두기에 동참해주셔서 확산세가 서서히 진정되고 있다"며 "아직 답답하고 힘든 시간을 좀 더 지내야겠지만, 마스크를 벗는 그날까지 조금만 더 참고, 견디고, 서로 응원하고 격려하기를 바란다"고 밝혔다.

또 "국민의 생명과 안전을 위해서 더욱 최선을 다하겠다"며 "우리는 코로나를 이겨낼 수 있다"고 강조했다.

