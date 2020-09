구찌 가문 상속녀 "6살 때부터 계부가 성적 학대…친모·외할머니는 은폐했다" 폭로

美 캘리포니아 법원에 소송 제기

[아시아경제 임주형 기자] 명품 브랜드 구찌 가문 상속녀가 어린 시절부터 20대 초반까지 계부에게 성적 학대를 당했다는 내용의 소송을 냈다.

미 매체 '뉴옥타임스'(NYT)는 10일(현지시간) 고(故) 알도 루찌의 외손녀인 알렉산드라 자리니가 "계부 조지프 루팔로에게 어린 시절 성적 학대를 당했다"며 미 캘리포니아주 법원에 소송을 제기했다고 보도했다. 또 자리니는 친모가 이같은 사실을 알고도 방조했다고 주장하기도 했다.

자리니는 계부의 성적 학대가 6살 때 시작돼 22세까지 이어졌다고 주장했다. 계부는 자리니의 신체 부위를 만지거나, 자신의 신체를 자리니에게 노출하는 행위 등을 한 것으로 전해졌다.

자리니의 친모인 패트리샤 구찌와 외할머니 브루나 팔롬보는 이같은 성적 학대행위에 대해 "비밀을 지키고 누구에게도 이야기하지 말라"며 당부했다.

또 자리니가 계부의 성적 학대 사실을 공개하고 소송을 제기하겠다는 계획을 알리자 친모와 외할머니는 구찌 가문 상속 자격을 박탈하겠다고 위협한 것으로 전해졌다.

자리니는 NYT와 인터뷰에서 "이번 소송에서 이긴 뒤 금전적으로 배상을 받더라도 상속 금액보다는 적을 것"이라면서도 "변호사 비용을 제외한 나머지 금액은 아동 성학대 방지를 위한 재단 설립에 사용하겠다"고 밝혔다.

한편 구찌 가문은 지난 1993년 자리니의 외당숙인 마우리치오 구찌가 지분을 투자회사에 매각하면서 경영에서 손을 뗀 상황이다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr