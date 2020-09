[아시아경제 이현주 기자] 숭실대학교 입학사정센터는 수시모집 전형에 필요한 자기소개서 작성과 면접 준비를 돕기 위해 제작한 워크북을 입학처 홈페이지에서 제공한다고 11일 밝혔다. 학생부 종합전형으로 지원하는 학생들에게 자기소개서 작성과 면접 준비에 실질적인 도움을 주기 위함이다. 워크북은 학생들이 직접 기록하고 점검해볼 수 있도록 구성됐으며 자기소개서 작성은 10단계로 나누어 각 항목별로 꼼꼼하게 작성해볼 수 있다. 면접 준비 과정은 7단계로 나누어 스스로 점수를 주고 부족한 답변을 보완할 수 있도록 제작됐다.

