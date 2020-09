채용·대출·마케팅 박차…진격의 케이뱅크

이달부터 IT 분야 집중채용

아파트담보대출 2차 예약도

[아시아경제 김효진 기자] 지난 7월 약 4000억원의 자본 확충을 마무리한 케이뱅크가 공격적인 대출영업과 채용, 각종 마케팅 등으로 재도약에 속도를 내고 있다.

12일 은행권에 따르면 케이뱅크는 이달부터 정보기술(IT) 분야 인력을 집중 채용한다.

채용 직무는 계정계 여ㆍ수신 코어뱅킹 개발 및 운영 담당자, 빅데이터 시스템 개발 및 운영 담당자, 빅데이터 전문가 등 10여개 분야다. 케이뱅크는 두 자릿수 인력을 채용할 예정이다.

케이뱅크는 지난 7월 UX(사용자 경험), UI(사용자 환경) 등 애플리케이션(앱) 개선 전문 인력을 집중 충원하고 지난 달 신용리스크 관리 담당자 등 거래 안정성 부문을 담보하기 위한 인력을 보강하는 등 인재 확보에 힘을 쏟고 있다.

케이뱅크는 또한 비대면 아파트담보대출 2차 예약 '얼리버드 이벤트' 접수를 13일까지 진행한다.

케이뱅크 아파트 담보대출은 최대 한도 5억원(대환대출시), 최저 금리 연 1.6%대로 담보대출 시장에서 주목받고 있다.

케이뱅크의 아파트담보대출은 소득정보 스크래핑 기술을 활용해 별다른 서류 발급 없이 예상 한도와 금리를 손쉽게 조회할 수 있는 것이 특징이다.

대출 실행 시 필요한 서류는 소득증빙서류(2년치 원천징수영수증 또는 갑근세 원천징수확인서)와 등기권리증(등기필증) 등 2가지로 간소화했다.

지난 달 20~26일 진행한 1차 이벤트에는 1000명을 선정하는데 2만6458명이나 몰렸다. 2차 이벤트에서는 1차의 두 배인 2000명을 선정할 예정이다.

케이뱅크는 아울러 지난 1일 출시한 '케이뱅크 플러스 체크카드'를 발급받아 1회 이상 결제한 고객에 1만원 상당의 쿠팡 기프트카드, 구글플레이 기프트카드, 배달의 민족 쿠폰 중 하나를 증정하는 프로모션을 진행하고 있다.

케이뱅크는 신규 고객 중 체크카드 또는 계좌로 통신비를 자동이체 납부하는 KT 고객에게 최대 12만원을 환급해주는 프로모션도 진행 중이다.

케이뱅크는 앞으로 다양한 형태의 프로모션을 지속적으로 진행해 대출 외 영업도 확장해 나간다는 계획이다.

