‘코로나 청정 해남’ 일부 집합제한 완화

소상공인·자영업자 어려움 해소, 피시방 등 5종 100개소 대상

[아시아경제 호남취재본부 김 현 기자] 해남군이 사회적 거리두기 2단계 강화 시행으로 집합금지가 시행되고 있는 고위험 시설의 일부를 집합제한으로 완화한다.

11일 해남군에 따르면 집합제한으로 완화된 시설은 클럽·룸살롱 등 유흥주점, 단란주점, 노래연습장, 뷔페, 피시방 등 5종으로 지난 9일부터 방역수칙을 철저히 지키고, 실내 50인, 실외 100인 이상이 되지 않는 범위에서 평소와 같이 영업을 재개할 수 있다.

방문판매 등 직접판매 홍보관과 실내집단운동(격렬한 GX류) 시설 등 2종은 집합금지가 유지된다.

전라남도는 사회적 거리두기 2단계 강력 시행으로 오는 20일까지 고위험 시설에 대한 집합금지 조치를 시행해 왔으나, 각 시·군 여건에 따라 집합금지 또는 집합제한 조치를 자체적으로 판단하여 시행할 것을 주문했다.

이에 따라 군은 지난 9일 재난안전대책본부(본부장 명현관 군수) 긴급회의를 열고 타 시·군과는 달리 해남은 코로나가 발생하지 않은 청정지역으로, 경제 상황을 고려해 일부 시설을 집합제한으로 완화하기로 했다.

특히 장기간 운영 중단으로 자영업자와 소상공인의 경제적 어려움이 커지고 있는 점을 고려, 이를 해소하고 지역경제 활성화를 위한 불가피하다는 점에 의견을 모았다.

이번 고위험시설 중 집합제한으로 완화되는 5종에 해당하는 업소는 100개소이다.

명현관 군수는 “집합제한 완화 조치가 관내 소상공인과 자영업자분들께 도움이 되고, 지역경제 침체 완화에 이바지할 수 있기를 바란다”며 “군에서는 방역에 대한 지도 감독을 더욱 철저히 해 확진자 없는 해남을 유지할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”고 밝혔다.

호남취재본부 김 현 기자 kh0424@asiae.co.kr