"국내선 네트워크 다각화 할 것"

[아시아경제 유제훈 기자] 에어서울은 오는 10월8일부터 청주~제주 노선에 취항한다고 11일 밝혔다. 청주~제주노선은 에어서울의 첫 지방발 노선이다.

에어서울의 청주~제주노선은 매일 3편 운항될 예정이다. 에어서울 관계자는 "국내선 확대방안 중의 하나로 김포~부산에 이어 두 번째로 청주~제주 노선 운항을 결정했다"면서 "지방공항 활성화에도 힘쓰겠다"고 밝혔다.

한편 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 정상 운항기의 10%내외로 하락했던 에어서울의 운항률은 김포~제주노선 증편, 김포~부산 노선 취항 등으로 지난 8월 70% 수준을 기록하는 등 완연한 회복세를 보이고 있다.

