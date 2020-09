원격진료 본격화하는 日…11월 모바일 진료서비스 ‘LINE 닥터’ 출시

[아시아경제 조슬기나 기자] 네이버 자회사 라인이 오는 11월 일본에서 모바일 진료서비스 '라인닥터'를 출시, 본격적인 원격진료 사업에 나선다.

11일 일본 AMP, 씨넷재팬 등에 따르면 라인과 일본 의료전문 플랫폼 M3의 합작법인인 라인헬스케어는 전날 열린 온라인 컨퍼런스 '라인데이2020'에서 이 같은 계획을 발표했다.

오는 11월부터 시작되는 라인닥터 서비스는 병원 검색 및 예약부터 진찰, 결제까지 모바일로 가능하게 한 온라인 진료서비스다. 이용자들은 새로운 애플리케이션 등을 다운받을 필요없이 라인 앱에서 관련 서비스를 받을 수 있고, 비용 또한 진찰비만 내면 된다. 의사의 진찰은 라인 영상통화를 통해 이뤄진다.

라인헬스케어는 향후 약사의 온라인 복약지도 등까지 서비스를 확대할 계획이다. 이 경우 집에서 영상통화를 통해 의사의 진료를 받고 약사의 약처방·복약지도를 거쳐 택배 등으로 수령하는 원격진료 시스템이 이뤄지게 된다.

등록 의료기관을 위한 서비스도 추후 추가한다. 라인헬스케어는 이날부터 의료기관 등록 접수도 시작했다. 의료기관에는 기능 등에 따라 다양한 요금제가 적용된다. 베이직 플랜의 경우 결제 수수료를 제외한 초기 비용, 월 이용료가 무료다.

지난해 출범한 라인헬스케어는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 이후 건강상담 건수가 8월 기준 30만건을 돌파하는 등 관련 수요가 높아지고 있다고 판단, 원격진료 사업을 본격화했다. 앞서 일본 후생노동성은 코로나19 확산 이후 이동통신 등을 통한 원격진료를 한시적으로 초진부터 허용하는 내용의 규제특례를 추진했다.

AMP는 "노인들의 통원 부담을 해소하고 인근 지역에 병원이 없는 주민들에게도 평등한 의료제공이 가능할 것으로 기대된다"면서도 "다만 의료기관 측의 도입비용 등은 과제"라고 전했다.

