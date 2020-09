롯데면세점-롯데온, '마음방역 명품 세일' 5차 판매 실시…역대 최대 물량

[아시아경제 이승진 기자] 롯데면세점과 롯데온이 민족 최대 명절인 추석을 앞두고 역대 최대 물량으로 내수통관 상품을 선보인다.

롯데면세점은 롯데온에서 다음달 4일까지 ‘마음방역 명품 세일’ 5차 판매를 진행한다. 보테가베네타, 에르메네질도 제냐, 에트로, 토즈 등 총 66개 브랜드 1800여개 상품을 최대 70% 할인된 가격으로 판매한다.

상품 구성도 가방, 신발, 시계, 의류, 악세사리, 선글라스, 뷰티 디바이스, 전자제품 등 더욱 다양해 졌다. ‘오므론’ 저주파 마사지 기기, ‘보스’ 블루투스 스피커 등 전자 제품 브랜드가 추가되어 더욱 다채로운 상품을 선보인다. 또한 이탈리아 럭셔리 남성 브랜드 ‘에르메네질도 제냐’와 프랑스 프리미엄 아동복 브랜드 ‘봉뿌앙’도 첫 선을 보인다.

특히 이번에는 일부 상품에 한해 주문 후 3일 이내 출고되는 ‘빠른 배송’ 기획전도 마련했다. 9월 24일 이전 구매 시 추석 전 상품을 받아 볼 수 있어, 추석 선물을 고민하는 고객에게 더욱 좋은 쇼핑 기회가 될 것으로 기대된다.

'마음방역 명품 세일'은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 하늘길이 막히며 면세점 재고품이 늘어남에 따라 관세청이 지난 4월 말 면세품 내수 판매를 한시적으로 허용하며 기획됐다.

관세청은 코로나19 사태로 매출이 급감한 면세업계를 지원하기 위해 6개월 이상 팔리지 않은 장기재고품을 대상으로 10월29일까지 내수 통관 판매를 한시적으로 허용했다.

롯데면세점 관계자는 “이번 판매에는 추석을 앞두고 역대 최대 물량의 내수 통관 상품을 준비했다”며 “롯데면세점은 앞으로 더욱 다양한 상품을 고객에게 제공해 쇼핑의 재미를 높이기 위해 노력하겠다”라고 밝혔다.

