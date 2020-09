美 신규 실업수당 청구 88만4000건

[아시아경제 부애리 기자] 미국 노동부가 10일(현지시간) 신규 실업수당 청구 건수가 88만4000건을 기록했다고 발표했다.

2주 연속 100만건 미만을 기록했다. 전주에는 88만1000건이었다.

이는 당초 전문가 전망치인 85만명을 웃도는 수치다. 전문가들은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 상황이 악화된 것으로 분석했다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr