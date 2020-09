[아시아경제 성기호 기자] 르노삼성자동차 노동조합이 추진했던 전국민주노동조합총연맹(민노총) 산별노조(금속노조) 가입이 조합원 찬반투표 결과 불발됐다. 이로써 르노삼성차 노조는 체제전환 대신 현재 기업노조 형태를 계속 이어갈 것으로 전망된다.

10일 르노삼성차 노조에 따르면 전날부터 이어진 조합원 찬반투표에서 전체 조합원 1983명 중 1907명(96.2%)가 투표에 참여한 결과 찬성 1158표(60.7%), 반대 743표(39%), 무효 6표(0.3%)로 부결됐다.

르노삼성 노조가 민노총에 가입하기 위해서는 전체 조합원 과반수가 투표하고, 투표자의 3분의 2(66.7%) 이상이 찬성해야 한다.

르노삼성차 노조의 민노총 가입 추진은 예견됐던 일이다. 민노총 가입은 현 박종규 노조 위원장의 공약으로 지난 3월에도 추진했지만 당시 대의원들의 반발로 무산된 바 있다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr