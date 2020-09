"복장 불량하다" 학생과 언쟁하다 뺨 때린 순천 교사, 고발 당해

학생 측 "진정성 있는 사과 없다"…전치 2주, 경찰 고발

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 전남 순천의 한 고등학교에서 교사가 복장이 불량하다는 이유로 학생을 폭행해 파문이 일고 있다.

10일 순천 모 고교에 따르면 지난 8일 오후1시께 교무실 앞 복도에서 진학 담당 교사 A씨가 3학년 B양을 때렸다.

당시 A씨는 "복장이 교칙에 맞지 않는다"며 학생들을 지도하던 중 B양과 언쟁하다 폭행한 것으로 전해졌다. A씨는 휴대전화로 B양의 광대뼈 부분을 폭행한 데 이어 뺨까지 때린 것으로 전해졌다.

이후 B양은 부모에게 연락한 뒤 오후 2시께 학교를 나와 병원에서 치료를 받았다. 교사 A씨는 사건 직후 교장실에 찾아가 폭행 사실을 보고했다. 학교는 교사에게 3일간 출근하지 말라고 조치했다.

병원 진단 결과 전치 2주의 상처를 입은 B양은 폭행 혐의로 A씨를 경찰에 고발했다. 순천교육지원청도 피해 학생의 신고를 받고 조사에 들어갔다. B양 가족들은 사건 직후 A씨가 사과하지 않고 있다며 분노하고 있다.

해당 사건이 알려지자 네티즌들은 "복장 지적에 교사와 언쟁하는 것부터 잘못된 것 아니냐", "요즘 아이들의 복장도 문제가 심각하긴 하다"라는 반응을 보이는 한편 "그래도 폭행은 안 된다", "아무리 복장이 불량하고 언쟁을 했어도 뺨 때리는 것이 선생이 할 짓이냐"라는 반응도 나왔다.

