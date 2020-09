[아시아경제 송승윤 기자] 시각미술가 겸 방송인 낸시랭이 남편 왕진진(본명 전준주)씨와 결혼 2년 9개월 만에 이혼 판결을 받았다.

10일 법조계에 따르면 서울가정법원 가사6단독 강하영 판사는 낸시랭이 왕씨를 상대로 낸 이혼 소송에서 "두 사람은 이혼하라"고 원고 일부 승소로 판결했다. 판결이 확정되면 낸시랭과 왕씨의 이혼 절차는 법적으로 마무리된다.

낸시랭은 문화예술 사업가를 자처하는 왕씨와 2017년 12월 혼인신고를 했다가 이듬해 10월 자신의 인스타그램을 통해 이혼 의사를 밝히고 소송을 냈다.

한편 낸시랭으로부터 폭행 등 혐의로 고소당한 왕씨는 수사를 받다가 잠적한 이후 지난해 5월 서울 서초구에서 체포됐다.

왕씨는 2017년 별도의 횡령 등 혐의로도 기소됐다. 이 사건은 현재 서울중앙지법에서 1심이 진행 중이다.

