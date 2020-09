[아시아경제 송승윤 기자] 코스피 상장사 롯데칠성 롯데칠성 005300 | 코스피 증권정보 현재가 92,900 전일대비 500 등락률 -0.54% 거래량 30,077 전일가 93,400 2020.09.10 15:30 장마감 관련기사 ‘박서준의 초신선함’ 클라우드 생 드래프트 조용한 돌풍…기세 몰아 케그 생맥주 진격하이트진로 '시원한 독주' 계속된다[클릭 e종목]"롯데칠성, 부동산 가치 부각에 목표주가 상향" close 음료는 일본의 주류 도매 계열사(LOTTE LIQUOR JAPAN) 주식 9만주를 약 242억원에 취득한다고 10일 공시했다. 주식 취득 예정일은 올해 12월 11일이며 주식 취득 뒤 지분율은 100%다.

롯데칠성음료는 이번 주식 취득의 목적을 "롯데칠성음료를 통한 해외법인의 효율적인 관리"라고 밝혔다.

