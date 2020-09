인천 무의도에 상수도 공급…큰무리마을 시작으로 단계적 확대

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천시 상수도사업본부는 이달 중 중구 무의도 큰무리마을을 시작으로 무의도 전 지역에 상수도를 공급한다고 10일 밝혔다.

상수도본부는 지난해 4월 무의대교 개통과 함께 총사업비 70억원 규모의 지방상수도 공급 시설공사를 추진 중에 있다.

1단계로 지난 달까지 무의도 상수도 예정 관로 14km 중 5.7km 구간 공사를 마쳤으며, 이달 중 무의도 큰무리마을과 실미유원지 130가구에 상수도 공급을 시작할 예정이다.

또 현재 추진중인 도로 개설사업과 연계해 내년 말까지 무의도 전 지역에 상수도를 공급할 수 있도록 무의배수지 건설 등 시설 공사를 단계별로 추진할 계획이다.

무의도는 그동안 지하수와 운반급수 등으로 식수와 생활용수를 충당했지만, 지하수원이 고갈된데다 무의대교 개통으로 육지와 이어진 후에는 관광객이 증가하면서 심각한 물 부족을 겪고 있다.

