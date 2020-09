정 총리 "4차 추경 '맞춤형 긴급재난지원'…가장 힘든 분께 빠르게 전달"

[아시아경제 이광호 기자]정세균 국무총리는 10일 "가장 힘든 분들께 추가경정예산(추경)이 빠르게 전달되도록 준비하겠다"며 "국회가 국민들의 절박함을 헤아려, 추경안을 최대한 신속히 처리해주시길 부탁드린다"고 요청했다.

정 총리는 이날 정부서울청사에서 열린 제46회 임시 국무회의에서 "총 7조8000억원 규모의 이번 추경안에는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산으로 고통받고 계신 분들을 위한 '맞춤형 긴급재난지원'예산을 담았다"며 이같이 말했다.

정 총리는 "하루 400여 명까지 급증했던 코로나19 확진자가 최근 100명대로 줄었다"며 "급한 불길은 잡았지만, 그 뒤에는 내 이웃을 위해 기꺼이 희생을 감수해주셨던 수많은 소상공인과 자영업자분들의 눈물이 있었음을 잘 알고 있다"고 언급했다.

이어 "매출이 급감했거나, 거리두기 강화로 영업에 제한을 받았던 분들이 다시 일어설 수 있도록 지원하겠다"며 "2차 긴급고용안정지원금과 고용유지지원금 확대 등을 통해 고용 취약계층을 돕고, 중소기업에 대한 자금 지원도 늘리겠다"고 강조했다.

그러면서 "저소득층 생계지원의 사각지대를 줄이고, 최근 늘어나고 있는 돌봄 관련 부담도 덜어드리겠다"고 덧붙였다.

정 총리는 또 "이번 맞춤형 지원은 견디기 힘든 고통을 겪고 계신 우리 이웃들에게 한 자락 희망을 드리기 위한 긴급조치"라며 "모두 힘든 시간을 보내고 있는 만큼, 지원대상에서 제외된 분들의 실망과 아쉬움이 크실 것"이라고 말했다.

이어 "그러나 이미 세 차례의 추경으로 국가 재정이 어려운 상황에서 이번 추경 재원은 전액 빚을 내서 마련해야한다"며 "국민 모두에게 드리고 싶지만, 한정된 재원을 감안할 때 소액을 모두에게 지원하는 것보다 피해가 큰 분들을 중심으로 두텁게 지원하는 것은 불가피한 선택이었다"고 설명했다.

그러면서 "국민 여러분의 너그러운 이해와 협조가 다시금 필요하다"고 당부했다.

