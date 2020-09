전남도교육청 ‘2020 온라인 전남과학축전’ 개최

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청은 전남도와 공동으로 ‘2020 온라인 전남과학축전’을 오는 21일부터 3주간 개최한다고 10일 밝혔다.

이번 행사는 ‘모두가 참여하는 즐거운 과학여행“이라는 주제로 전남 지역 과학교사 연구회인 ‘과학을사랑하는사람들’이 주관하며, 한국과학창의재단 등이 후원으로 총 1110팀, 3156꾸러미. 1만3682여명이 참가할 예정이다.

또 코로나19 사태를 맞아 새로운 체험교육 방식의 뉴노멀을 보여주는 온·오프라인 병행 방식으로 진행된다.

행사는 교사들이 직접 제작한 과학탐구 동영상을 홈페이지에 탑재한 뒤 학생들로 하여금 참가하고 싶은 프로그램을 신청해 교실이나 가정에서 직접 만들고 체험할 수 있도록 온라인 플랫폼을 구축했다.

도교육청은 이를 위해 ‘탐구 꾸러미’를 유형 별로 제공해 학생들이 가족별 또는 소그룹별로 탐구하고 그 결과를 다시 홈페이지에 업로드할 계획이다.

과학체험 프로그램은 학생들의 수준과 흥미를 고려해 ▲재미마당 ▲신기마당 ▲창의마당 등 테마 별로 나누어 콘텐츠를 제공하고, 학생들은 참여마당을 통해 가족별 또는 학급별, 동아리별로 활동한 결과를 다시 탑재하게 된다.

특히 과학창의UCC대회, 과학톡톡 발표대회 등을 온라인으로 진행해 학생 개개인의 관심 영역에서 다양한 탐구 체험과 온라인 크리에이티브 활동이 가능하도록 했다.

또 도교육청 소속 초·중등 과학 관련 교원들로 구성된 연구회와 함께 서울, 부산, 인천, 강원, 경북, 세종, 제주 등 타시도 과학교사들이 참여해 온라인 전국과학교사교류회도 함께 개최된다.

도교육청은 전국 최초로 시도되는 온·오프라인 병행 방식의 이번 온라인 과학축전이 ‘포스트 코로나 시대’ 전남교육이 새로운 희망으로 부각되는 계기가 될 것으로 평가했다.

한편 전남 섬 지역과 여학생들의 이공계 진출 촉진사업의 일환으로 해마다 과학축전에 참여한 목포대학교 WISET사업단도 이번 축전에 블루이코노미 전남의 ‘신해상교량모형 만들기’ 프로그램으로 참여할 예정이다.

장석웅 교육감은 ”과학축전과 같은 탐구·체험 활동에서 학생들이 기초과학에 대한 흥미와 호기심을 키우며, 무한한 창의력과 상상력을 발휘하고 협력하면서 그린 스마트 미래사회의 경쟁력 있는 과학인재로 성장하기를 기대한다”며 “코로나19의 위기를 새로운 도약의 기회로 삼는 ‘K-전남미래교육’의 선구적인 역할을 해주기 바란다”고 말했다.

