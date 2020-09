서울 신촌 세브란스병원서 확진자 10명 발생 … 병동 일시폐쇄(상보)

[아시아경제 조인경 기자] 서울 서대문구 세브란스병원에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자 10명이 발생했다.

서울시는 10일 발표 자료를 통해 이 병원 종사자 1명(서울 환자번호 4487번)이 9일 처음으로 확진된 데 이어 9일 2명(서울 4490번, 4526번)이 추가로 확진됐고 10일 오전 10시 기준으로 7명이 또 확인됐다고 밝혔다.

현재까지 확인된 관련 확진자 10명 중 의료진이 1명, 병원 종사자가 8명, 확진자의 가족이 1명이다.

서울시는 접촉자를 포함해 병원 종사자와 환자 127명에 대해 검사를 한 결과, 최초 확진자를 제외하고 양성이 9명, 음성이 103명 나왔다고 설명했다. 나머지 검사 결과는 아직 나오지 않았다.

시는 폐쇄회로(CC)TV로 추가 접촉자를 파악하고 최초 감염경로를 파악하는 등 역학조사와 접촉자 조사를 진행중이다.

세브란스병원 측은 즉시 긴급방역을 실시하고 해당 병동 등을 일시 폐쇄했으며, 관련 의료진과 환자, 보호자, 직원 등에 대해서는 전수검사를 할 예정이다. 또 접촉한 환자에 대해서도 조사 후 검사할 계획이다.

