서울시, 독거어르신 'IoT 비대면 돌봄 서비스' 1만가구로 확대

현재 7500가구 설치 완료 … 3년여간 병원이송 등 위기상황 135건 선제 대처

[아시아경제 조인경 기자] 서울시가 독거어르신 가정 등에 사물인터넷(IoT) 기기를 설치해 비대면 돌봄서비스를 제공하는 '취약어르신 안전관리 솔루션 사업'을 연말까지 총 1만가구로 확대한다고 10일 밝혔다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화로 복지시설이 휴관에 들어가고 대면서비스가 축소되면서 발생하는 어르신 돌봄공백을 메워 사각지대를 최소화하겠다는 취지다. 당초 올해까지 계획했던 7500가구엔 이미 설치가 완료됐다.

서울시는 2018년부터 올해 7월까지 이 사업을 통해 자택에 쓰러져있는 어르신을 발견 후 병원에 이송하거나, 집 밖에서 배회하는 치매어르신을 찾아 안전하게 모시는 등 135건의 위험 상황을 감지하고 선제적으로 조치했다. 서비스를 이용하는 어르신 중 고독사는 단 1건도 발생하지 않았다.

이같은 결과는 모두 IoT 센서가 오랜 시간 움직임이 없는 걸 감지해 알리고, 생활지원사가 발 빠르게 대응한 덕분이라는 게 서울시의 설명이다

어르신 가구에서 감지된 데이터는 각 수행기관 및 광역기관의 상황판과 담당 생활지원사의 휴대기기를 이용해 실시간 모니터링되며, 일정 시간 동안 움직임이 감지되지 않거나 온도·습도·조도 등에 이상이 있을 경우 생활지원사가 즉시 확인하고 119에 신고하는 등 신속하게 대응할 수 있다.

또 관계 단절이나 자발적 은둔, 우울증 등으로 방문 확인을 꺼리거나 시·청각장애로 인해 전화 안부 확인이 여의치 않은 고위험 어르신도 실시간 움직임 모니터링을 통해 안전 확인이 가능하다.

사업과 관련된 자세한 내용은 다산콜센터(02-120), 해당 자치구 어르신복지과 및 동 주민센터로 문의하면 된다.

김선순 서울시 복지정책실장은 "장기화되고 있는 코로나19 상황에서 IoT 기술을 활용한 비대면 돌봄서비스를 통해 취약어르신의 돌봄 사각지대를 최소화하고자 한다"며 "포스트코로나 시대에 발맞춰 선제적으로 스마트 복지서비스 돌봄 모델을 마련·정착하고, 장기적으로 향상된 비대면 돌봄서비스 기술로 스마트 복지 기반을 열어 나가겠다"고 말했다.

