코스피 지수가 1% 넘게 상승 출발하며 2400선을 회복했다. 10일 코스피 지수는 전일 대비 29.02p(1.22%) 오른 2402.83에 거래를 시작했다. 코스닥은 11.65p(1.34%) 상승한 881.12로 출발, 외환시장 달러/원 환율은 6.1원 내린 118.30원으로 개장했다. 사진은 이날 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 모습./김현민 기자 kimhyun81@

