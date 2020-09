애경 스니키, 스트릿 마스크 4종 출시

[아시아경제 조유진 기자] 생활뷰티기업 애경산업(대표 임재영)의 남성 스타일링 브랜드 스니키에서 필터 교체형 패션 마스크인 ‘스니키 스트릿 마스크’ 4종을 출시했다.

스니키 스트릿 마스크는 심플한 디자인의 패션 마스크로 위생 전문 브랜드인 ‘랩신’의 교체형 필터를 함께 사용해 외부 환경으로부터 코와 입을 보호하는데 도움을 준다. 손세탁 후 재사용이 가능해 경제적이다.

겉면, 거즈면, 안감의 3중 구조로, 특히 얼굴에 닿는 안감과 거즈면은 코튼 원단으로 제작돼 편안한 착용이 가능하다. 마스크에 함께 사용되는 랩신 교체형 필터는 정전기식 필터를 적용했으며 개별 포장돼 위생적으로 사용할 수 있다.

스니키 스트릿 마스크는 스타일에 따라 선택할 수 있도록 △네이비 △그레이 △베이지 △블랙 등 총 4가지 패브릭 컬러로 구성됐다.

스니키 관계자는 “최근에 마스크를 감염 예방의 기능을 넘어 패션 아이템처럼 스타일링 하는 사례가 많아지고 있다”며 “스니키 스트릿 마스크는 스타일부터 위생까지 생각한 제품으로 소비자들에게 인기를 끌 것이다”고 말했다.

스니키 스트릿 마스크는 무신사 단독 론칭 제품으로 무신사 온라인 스토어에서 만나볼 수 있다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr