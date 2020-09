"넷플릭스 석달 무제한" KT, 갤럭시Z폴드2·플립 사전예약

[아시아경제 구채은 기자] KT가 11~15일 닷새간 삼성전자 갤럭시Z 시리즈 신모델인 ‘갤럭시Z폴드2 5G’와 ‘갤럭시Z플립 5G’ 사전예약을 진행한다. 5G 요금제에 가입하면 넷플릭스도 무제한 시청도 할 수 있다. 전국 KT 매장과 공식 온라인몰 KT샵에서 예약할 수 있으며 15일 사전예약자 개통을 시작으로 18일 공식 출시된다.

10일 KT에 따르면 갤럭시Z폴드2 5G는 256GB 용량의 단일 모델로 ▲미스틱브론즈 ▲미스틱블랙 총 2가지 색상으로 출시된다. Z폴드2는 ▲화면을 펼쳤을 때 7.6인치 ▲접었을 때는 6.2인치 화면으로 전작 대비 시원하게 커진 전면 화면이 특징이다. 전문가 수준의 촬영이 가능한 다섯 개의 카메라(후면 3개, 전면 2개)가 탑재됐다. 갤럭시Z플립 5G는 5G 네트워크를 새롭게 지원하는 것과 무광 재질을 적용해 지문 자국 걱정이 없는 것이 특징이다. ▲미스틱브론즈 ▲미스틱그레이 ▲미스틱화이트 총 3가지 색상으로 출시된다.

Z폴드2와 Z플립 5G 모두 ‘슬림 커버’가 기본 제공되며 Z폴드2 가격은 239만 8000원 (VAT 포함), Z플립 5G 가격은 165만원(VAT포함)이다.

넷플릭스 3개월 무제한 혜택

KT 고객은 ‘슈퍼플랜 Plus’ 요금제로 5G 데이터와 콘텐츠를 무제한 이용할 수 있다. 5G 데이터는 무제한으로 기본 제공된다. 영상(시즌믹스), 음악(지니 스마트 음악감상), VR(Super VR Pass), 웹소설/웹툰(블라이스 스토리) 중 매월 2가지를 선택해 이용할 수 있다. 선택약정과 프리미엄 가족결합 적용 시에는 최대 50% 할인 혜택을 받을 수 있다. 슈퍼플랜 Plus 요금제는 이 달 25일까지 가입이 가능하다.

특히 슈퍼플랜 스페셜 Plus 이상 가입 시에는 월 1만 2000원 상당의 넷플릭스 스탠다드 요금제를 3개월간 제공받아 한국 오리지널 콘텐츠, 전 세계 TV 시리즈 등 다양한 콘텐츠를 무제한 시청할 수 있다. 넷플릭스 프로모션은 KT닷컴 이벤트 페이지에서 간편하게 신청할 수 있다.

폴더블폰 전용 보험으로 ‘걱정없이’

KT 고객은 제휴카드 더블할인으로 최대 108만원을 할인받아 Z폴드2와 Z플립 5G 구매 부담을 줄일 수 있다. ‘슈퍼DC2 현대카드’를 사용하면 매월 3만원씩 24개월 간 통신비 총 72만원을 할인(최근 6개월간 현대카드 이용 실적이 없는 고객 & 전월 실적 70만원 이상 & 자동이체 완료 시) 받을 수 있다. 또한 ‘슈퍼할부 우리카드’를 사용하고 전월 실적 30만원 이상인 경우 매월 1만 5000원씩 24개월 간 통신비 총 36만원 할인받을 수 있다. 두 제휴카드의 혜택은 중복 적용이 가능하다.

10월 말까지 Z폴드2와 Z플립 5G를 구매하는 고객은 제조사 특별 보상 프로모션을 이용해 기존에 사용하던 단말기의 중고 매입가를 최대 20만원 높게 보상받을 수 있다. 단말기 기종별로 매입시세가 상이해 각 매장에 문의가 필요하다.

또한 KT 고객은 폴더블폰을 위한 휴대폰 보험 상품(슈퍼안심)으로 분실·파손 걱정 없이 갤럭시Z폴드2를 이용할 수 있다. 슈퍼안심 ‘F-VVIP’는 분실 또는 파손 시 최대 가입금액 또는 손해액 중 작은 금액의 30%를 부담금으로 납부하면 최대 230만원까지 보상한다. 월 보험료는 9300원이다. Z플립 5G 구매 고객이라면 월 보험료 6300원으로 최대 140만원까지 보상 가능한 슈퍼안심 ‘F-플래티넘’을 이용할 수 있다. F-VVIP와 F-플래티넘을 포함한 KT 슈퍼안심은 배터리 교체까지 보상받을 수 있는 점이 특징이다.

KT샵 ‘1분 주문’ 가능

KT샵에서는 ‘1분 주문’을 통해 간편하고 빠르게 주문할 수 있고 ▲카드 제휴 포인트 ▲KT샵 모바일 상품권 ▲문화상품권을 활용해 더욱 저렴하게 구매할 수 있다. 또한 고객이 원하는 장소로 KT 컨설턴트가 찾아가는 프리미엄 고객 케어 서비스 ‘여기오지’를 제공한다. KT 고객은 여기오지를 통해 ▲중고폰 보상 ▲빠른 배송&개통 ▲데이터 백업 ▲필름 부착 ▲KT 상품 컨설팅 ▲IT 기기 체험 등 다양한 서비스를 안전하고 편리하게 받을 수 있다. KT샵에서 사전예약하는 고객 전원은 ▲진동 마사지건 ▲커피머신 ▲전용 케이스 중 하나를 선택해 받을 수 있다. KT샵은 ‘기획전 공유하기’ 이벤트도 시행해 선착순 5천명에게 CU 2000원 상품권을 증정한다.

9월 한 달간 Z폴드2를 개통한 고객 전원에게 ‘갤럭시 버즈 라이브’ 또는 ‘스페셜 케이스 패키지’를 제공하는 제조사 혜택도 있다.. Z플립 5G 개통 고객에게는 갤럭시 버즈 라이브 또는 ‘디즈니 콜라보 액세서리 세트’를 제공한다. 이 달 30일까지 삼성 멤버스앱에서 신청하면 사은품 및 혜택을 받을 수 있다. 이현석 KT Device사업본부장(전무)은 "폴더블폰은 디자인부터 성능까지 기존 스마트폰과 차별화된 혁신적인 디바이스”라며 “KT가 준비한 차별화된 서비스와 혜택을 갤럭시Z 시리즈와 함께 즐기시길 바란다”고 말했다.

