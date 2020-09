코로나에 화들짝 놀란 中 정부, 의료 인력 증원키로

의사와 간호사 등 의료인력 부족 인정…의대 등 우수인재 지원

서부 등 의료 낙후지역, 해당 지역 의사ㆍ간호사 육성

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 중국 정부가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 팬데믹(세계적 대유행)을 계기로 의료 인력을 늘리기로 했다.

코로나19 사태를 겪으면서 의료 인력이 부족하다고 판단, 중국 의료 체계를 대대적으로 개편하겠다는 것이다.

10일 인민일보에 따르면 리커창(李克强) 중국 총리는 9일 국무원 상무회의를 열고, 중국의 공공위생 및 중증 치료 의료인력의 부족을 지적하고 의사와 간호사를 증원하라고 지시했다.

중국 정부는 우수 인재를 의대 등으로 유인하기 위해 학비 등 다양한 지원책을 마련키로 했다. 중국은 의대보다 공대 등 과학기술분야에 우수 인재들이 몰리는 경향이 있다.

또 능력 중심의 평가제도를 도입, 채용과 승진시 우대하는 정책도 마련하기로 했다.

이와 함께 대학의 임상실험을 강화, 중국의 의료 수준을 한층 높이기로 했다. 의과대학과 질병예방통제센터, 전염병 전문 병원간의 의학교육 협력도 추진한다.

중국 정부는 특히 의료 체계가 낙후돼 있는 서부 지역에 재정적 지원을 하기로 했다.

서부 지역 출신 의사와 간호사를 양성, 해당 지역의 보건의료의 질을 향상시키겠다는 것이다. 감염병과 응급학과, 소아과, 마취과 등의 분야가 집중 육성될 것으로 보인다고 인민일보는 전했다.

이날 국무원 상무회의에서는 소비를 촉진시킬 수 있는 방안도 함께 논의됐다.

리 총리는 "소비는 경제 발전의 중요한 동력"이라며 "디지털 기술을 기반으로 한 새로운 비즈니스 모델(비대면 소비시스템)을 장려해야 한다"고 말했다.

그는 "스마트 슈퍼마켓과 정보기술(IT)을 적용한 농산물 공급망 구축, 모바일 결제 혁신 등 5세대 통신(5G)을 활용한 소비촉진 방안을 마련해야 한다"고 강조했다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr