‘Brain Busan21플러스’ 부산지역 대학 우수사업단 선정

21개 사업단 중 4곳 뽑혀 … 10일 부산인재평생교육진흥원서 시상

37명 석·박사취득, 141건 논문게재 … 정부 R&D 사업 47억원 유치

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시와 부산인재평생교육진흥원은 10일 오전 11시 인평원 회의실에서 ‘BB21+(Brain Busan21플러스) 사업’의 2차연도 우수사업단을 선정해 시상하고 성과발표회를 연다.

시는 부산지역 13개 대학 21개 사업단을 대상으로 성과평가를 거쳐 ▲동아대 ‘고령친화 바이오소재 사업단(김오연)’ ▲동명대 ‘기계부품 자동차 시스템 융합인재 양성 사업단(이현섭)’ ▲동아대 ‘항바이러스 신약개발 사업단(조종현)’ ▲동의과학대 ‘친환경 자동차 전문인력 양성 사업단(김만호)’ 등 총 4개 사업단을 우수사업단으로 선정했다.

이 사업은 2002년부터 17년간 추진되고 있는 중장기 지역인재육성 프로젝트이다. 2018년부터 기존 ‘BB21 사업’이 ‘BB21 플러스 사업’으로 새롭게 개편되면서 기업, 단체, 기관 등 지역사회와 협업과 연계가 강화됐다.

2차연도(’19.6~’20.5) 사업은 참여학생 310명, 석박사학위취득 37명, 논문 건수 141건의 성과를 냈다. 특히 논문 중 SCI급이 80건으로 논문의 질적인 측면에서도 우수성이 입증됐다.

지역사회 성과 확산으로 기술지도?이전?개발 117건, 특허 73건의 출원·등록과 함께 약 47억원의 정부 연구·개발(R&D) 유치 효과를 거뒀다.

이번에 선정된 4개 사업단의 경우 사업 추진 과정에서 참여 학생들의 우수논문상 수상자 배출, 상위 10% 이내 우수논문 선정 등 활발한 연구 활동으로 인재 양성에 이바지했다.

또한 취업과 지역기업 간 공동협력, 교류, 기술지원, 애로기술 해결 등 지역사회 협력과 발전에도 우수한 성과를 보였다.

부산시로부터 사업을 위탁·운영하는 인평원은 매년 연차평가와 성과공유회를 통해 사업단의 경쟁력 향상과 사업 운영의 내실화, 성과확산을 유도해 지역대학 지원과 협력 강화를 위해 힘을 쏟고 있다.

변성완 부산시장 권한대행은 “BB21플러스 사업은 지역대학이 지역과의 협력 강화를 통해 고급인재를 육성하고, 이들의 지역 정주 기반을 마련함으로써 지역발전에 이바지하는 선순환 체계를 구축하는 핵심사업”이라고 말했다.

