샤오미, 아모레, 클리오 등 인기 브랜드 할인행사

[아시아경제 김철현 기자] 위메프는 '브랜드데이'를 열고 샤오미, 아모레퍼시픽, 클리오 등 브랜드 상품을 할인 판매한다고 10일 밝혔다.

11일과 12일 양일 간 모든 고객에게 최대 18% 쿠폰을 지급한다. 일부 브랜드는 추가 35% 쿠폰을 지급, 최대 53% 할인 혜택을 제공한다. 브랜드데이 모든 상품은 최소 구매 금액 없이 무료로 배송한다.

11일 0시부터 이틀 간 매일 12번의 브랜드 상품 타임특가도 진행한다. 행사기간 총 24개 인기 브랜드 상품을 할인 혜택을 더해 선보인다.

조상현 위메프 특가운영실장은 "고객들에게 사랑받는 브랜드를 엄선해 파격적인 혜택으로 준비했다"며 "추석을 앞두고 인기 브랜드 상품을 합리적인 가격에 선물할 수 있는 기회가 되길 바란다"고 말했다.

