강경화 장관, 루마니아 공관장 회의 연사로 참석…韓방역 경험 공유·다자주의 회복 강조

다른 국가 공관장 회의 참석 이례적…아시아 국가 외교장관 참석은 10년만에 처음

강 장관 "다자주의, 강대국 갈등으로 위기 직면"…UN 개혁과 WHO 역할 강화 위한 공동 노력 강조

양국 장관, 전화 회담도 가져…루마니아 외교장관 "한국 기업 투자 확대 희망"

[아시아경제 임철영 기자] 강경화 외교부 장관이 보그단 루치안 아우레스쿠 루마니아 외교장관의 초청으로 8일 루마니아 재외공관장 화상회의 특별세션에 참석해 한국의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 경험을 공유하고 다자주의 위기를 극복하기 위한 국제기구 역할 강화 등에 대한 입장을 밝혔다.

강 장관은 이날 루마니아측 요청으로 특별세션 연사로 나서 "최근 수도권을 중심으로 확진자 수가 증가했으나 우리의 3T 역량을 더욱 강화함으로써 증가세 완화를 이루어내고 있는 상황"이라고 설명했다. 이어 "이러한 상황에서 가장 중요한 것은 신뢰라고 강조하면서, 3T 전략의 바탕에는 개방성, 투명성, 시민들의 참여와 혁신성이라는 원칙이 있다"고 강조했다.

루마니아 재외공관장회의에는 아우레스쿠 외교장관을 포함해 전 세계 92개국 주재 루마니아대사·총영사 약 150명과 외교부 간부 등 참석했다. 아우레스쿠 장관은 코로나19 위기 대응에 있어 한국의 정책과 방법에 큰 영감을 받았다며 초청 이유를 밝히면서 아시아 국가 외교장관이 루마니아 재외공관장회의에 참석하는 것은 지난 10여년 만에 처음이라고 소개했다.

루마니아는 재외공관장회의에 외국 고위인사를 초청하는 관례가 있다. 올해에는 강 장관과 함께 △조셉 보렐(Josep Borrell) EU 외교안보정책 고위대표 △미르체아 제오아나(Mircea Geoana) NATO 사무차장 △아란차 곤잘레스(Arancha Gonzalez) 스페인 외교장관 등이 참석했다.

강 장관은 이어 다자주의가 위기에 직면했다면서 상호 협력을 통해 극복해야 한다고 강조했다. 그는 "지난 수십 년간 국제평화와 번영의 근간이 되었던 다자주의의 위기가 최근 코로나19 상황에서 보다 극명히 나타나고 있다"고 진단하면서 "현재의 글로벌 환경에서 한국은 △역동적인 민주주의와 시장경제를 가능하게 하는 개방성, 투명성 등의 가치들에 대한 신뢰 △이러한 가치들에 기반을 둔 전방위적 협력 확대 △평화 및 공동번영 추구 △다자주의 강화라는 원칙에 따라 대응하고 있다"고 말했다.

또한 다자주의의 미래를 현실적이고 냉철하게 고민해야 한다면서 대표적인 국제기구인 유엔(UN) 개혁과 세계보건기구(WHO) 역할 강화를 위해 노력할 필요가 있다고 피력했다. 국제무대에서의 리더십이 약화되고 있는 현 상황에서 한국과 루마니아 모두 중견국으로서 더욱 적극적인 역할을 해나갈 필요가 있다고 덧붙였다.

강 장관은 연설 후 질의응답 세션에서 루마니아측의 비대면 외교 전망 등에 대해 "당분간 비대면외교 및 전통적인 대면외교의 장점을 모두 취하는 혼재된 외교 방식이 지속될 것"이라면서 "다만 비대면외교가 대면외교를 완전히 대체할 수는 없고 이를 위해서라도 국가 간 최소한의 필수적인 인적 교류가 지속돼야 한다"고 강조했다.

?양 장관은 특별세션 직전 전화 통화도 가졌다. 양 장관은 △양국 수교 30주년 계기 전략적 동반자 관계 심화 방안 △코로나19 대응 협력 △실질협력 △국제무대 협력 등에 관해 협의했다. 양 장관은 특히 양국이 수교 이래 30년간 다양한 분야에서 협력해오고 있으며 코로나19 위기 속에서도 진단키트를 비롯한 의료물품 관련 양국 간 협력이 새로이 이루어져 양국관계가 더욱 긴밀해졌다고 평가했다.

아우레스쿠 장관은 "한국이 루마니아와 전략적 동반자 관계를 구축한 아시아 내 유일한 국가"라고 강조하면서 루마니아는 한국을 중요한 협력 파트너로 간주하고 있고, 한국 기업들의 루마니아 교통 기반시설·원전 사업 참여 등을 통한 투자가 보다 확대되기를 희망했다.

이에 강 장관은 "코로나19 위기 속에서 국가 간 긴밀한 경제협력이 더욱 중요해졌다"며 "세계무역기구(WTO) 차기 사무총장 선거에 출마한 유명희 통상교섭본부장이 세계무역기구의 강화에 필요한 전문성을 갖추고 있으며 선진국과 개도국 간 가교 역할을 수행할 수 있다"고 소개, 유 후보에 대한 루마니아측의 각별한 관심과 지지를 요청했다.

외교부 당국자는 "강 장관이 다른 나라의 재외공관장회의에 초청받아 참석·연설한 것은 이례적"이라면서 "동유럽 주요 EU 회원국 중 하나인 루마니아의 고위급 외교관들을 대상으로 한 이번 연설은 코로나19 이후 변화하는 외교환경에서 루마니아와의 협력 강화뿐 아니라 한-EU 차원의 미래지향적 외교방향을 모색하는 좋은 계기가 될 것"이라고 설명했다.

