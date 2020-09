"집단수용소 그늘 밑에서"…디즈니 '뮬란' 논란, 중국 신장서 촬영

엔딩 크레딧서 투루판 공안국 감사 표해

中 정부 '재교육 수용소' 운영되는 곳

中 소수민족 정책 전문가 "투루판 공안국, 수용소 건설 담당했다"

[아시아경제 임주형 기자] 디즈니 영화 '뮬란'이 중국 신장위구르자치구에서 촬영을 진행한 것으로 전해지면서 비판을 받고 있다. 위구르자치구는 중국 내 소수민족인 위구르족의 인권을 탄압했다는 의혹을 받고 있다.

영국 BBC는 7일(현지시간) 뮬란의 엔딩크레딧에 "(촬영에 협조해준 중국 신장위구르자치구의) 투루판 공안국에 감사를 표한다"는 내용의 문구가 나왔다고 보도했다.

위구르자치구는 중국 북서쪽에 위치한 자치구로, 주로 위구르족이 거주하고 있다. 다만 중국 정부는 해당 자치구에서 '재교육 수용소'를 운영하면서 위구르인을 강제로 구금, 인권을 탄압하고 있다는 비판을 받고 있다.

중국 소수민족 정책 전문가인 아드리안 젠즈 박사는 BBC와 인터뷰에서 중국 정부가 적어도 지난 2013년부터 이같은 재교육 수용소를 운영해 왔다고 주장했다.

젠즈 박사는 "(재교육 수용소는) 중국 국가 선전을 주도하는 곳"이라며 "투루판 공안국은 수용소 건설과 경비인력 고용을 담당했다"고 설명했다.

그는 지난 6월 중국 정부가 위구르인 여성들에게 불임 시술을 받게 하거나, 피임기구 착용을 강제하는 등 인권탄압을 한 정황이 있다는 내용의 보고서를 발표하기도 했다.

다만 중국 정부는 위구르인 인권을 탄압하고 있다는 일각의 주장을 '가짜 뉴스'라고 일축하는 한편, 재교육 수용소는 분리주의 테러리즘 극단주의 등에 맞서기 위해 운영되고 있다고 반박했다.

위구르자치구의 인권탄압 의혹을 둘러싼 논란이 커지고 있는 가운데, 뮬란이 해당 자치구에서 촬영을 진행했다는 사실이 알려지면서 젠즈 박사는 "디즈니는 집단수용소 그늘 밑에서 부당이득을 취한 국제기업"이라고 지적했다.

홍콩 우산 혁명 주역인 조슈아 웡은 "뮬란을 관람하는 것은 위구르 무슬림 집단수용을 공모한 것과 마찬가지"라고 강하게 비판했다.

일부 누리꾼들은 영화 '뮬란'에 대한 불매운동에 나서기도 했다. 누리꾼들은 '#보이콧뮬란(#BoycottMulan)'이라는 해시태그를 소셜네트워크서비스(SNS) 등에 게재하며 "중국 정부가 (소수민족에 대한) 문화 말살 정책을 편 곳에서 디즈니 영화가 촬영됐다"는 트윗을 올리기도 했다.

