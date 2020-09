김영록 전남지사 “의대설립 공감대 형성 기회 갖자”

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 김영록 전남도지사는 8일 “최근 논란이 되고 있는 전남의 의과대학 설립이 의료계 내부에서도 공감대를 형성하는 좋은 기회를 만들어 나가자”고 말했다.

김영록 지사는 이날 서재필실에서 가진 실국장 정책회의를 통해 “코로나19 상황속에서 공공의료와 의과대학의 필요성을 절감한 계기를 실감했다”며 “앞으로 논의될 협의체에서 전남에 국립의과대학이 반드시 설립될 수 있도록 국회의원과 도민, 공직자 모두가 힘을 모으자”고 독려했다.

이어 “코로나19의 어려운 가운데도 전남의 청정지역의 명예를 지키기 위해 도민들이 보이지 않게 많은 노력을 기울여 왔다”며 “이번을 경험삼아 코로나19의 발생원인과 철저한 점검 및 반성을 통해 향후 개선책을 마련해 확실하게 청정지역으로 자리매김 할 수 있도록 노력해 줄 것”을 당부했다.

또 “최근 잇따른 집중호우와 태풍, 코로나19 확산 등이 발생해 도민들이 힘든 시기를 보냈다”며 “다행히도 피해가 크지 않아 실제로 거친 풍랑을 뚫고 항구로 들어온 기분이다”고 언급하고 피해를 당한 수재민들의 어려움을 나누면서 피해를 슬기롭게 이겨낸 도민들에게 감사함을 전했다.

김 지사는 내년도 국고확보와 관련해서는 “앞으로 미래비전을 위해 우리가 해야 할 일들이 많다”며 “정부예산안에 미래 전략산업 측면에서 의미 있는 예산이 대거 확보됐으나 아직도 전남은 갈 길이 멀다고 보고 국회 예산심의 과정에서 5천 억원 정도 추가 확보되도록 노력해 달라”고 말했다.

