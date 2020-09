샤오미의 3만원대 웨어러블 공습…미밴드5·무선이어폰 2종 공개

10주년 기념 특별 온라인 행사에서 신제품 공개

미밴드5 한글판 3만9900원에 출시…8일부터 사전판매

노이즈 캔슬링 지원하는 3만원대 무선이어폰 조만간 출시

[아시아경제 한진주 기자] 샤오미가 '미밴드 5'와 무선 이어폰 신제품 등을 국내에 출시한다.

8일 샤오미는 10주년 기념 특별 이벤트 온라인 행사를 열고 미밴드 5 한글판 제품과 ▲미(Mi) 트루 와이어리스 이어폰 2 베이직 ▲미 TWS 베이직 2 ▲미 휴대용 포토프린터를 공개했다.

스티븐 왕 샤오미 동아시아 총괄매니저는 “샤오미 창립 10주년을 맞이해 한국 팬들께서 많은 관심을 주신 미밴드 신제품인 한글판 미밴드 5와 무선이어폰 2종, 휴대용 포토프린터를 한국에 출시하게 되었다”며 “샤오미는 향후 10년 동안에도 놀라운 제품을 정직한 가격에 제공할 것”이라고 말했다.

누적 166만대 팔린 미밴드5, 한글판 나왔다

샤오미는 미밴드5 한글판 제품을 오는 15일 정식 출시한다. 미밴드 시리즈는 한국 팬들에게도 인기가 많은 웨어러블 제품으로 2018년 출시 이후 국내에서만 166만대 이상 출하됐다. 한글판 미밴드 5는 지난 버전보다 기능이 대폭 업그레이드 됐다. 1.1인치 아몰레드 디스플레이를 탑재해 전작보다 화면이 20% 커졌고 뉴스피드, 알림 등을 제공한다. 멀리서도 셀카를 찍을 수 있는 원격 사진 제어 기능도 탑재됐다. 배터리는 한번 충전하면 최대 14일간 사용할 수 있다.

미밴드5는 고성능 PPG 심박수 센서를 탑재해 모니터링 정확도가 전작보다 높아졌다. 수면 모니터링 정확도는 40%, 불규칙한 움직임의 심박수 모니터링 정확도도 최대 50% 개선됐다. 미밴드5에서는 수면 모니터링 기능을 24시간 동안 지원하며 수면 주기에 대한 상세 분석 보고서도 알려준다. 여성 생리 주기 예측 기능, 진동 알림 기능, 호흡 조절을 조언하는 스트레스 모니터링 기능도 추가됐다. 러닝이나 승마, 실내달리기, 헬스, 실내사이클링 등 11개 운동 모드를 지원한다.

미밴드5의 가격은 3만9900원이다. 8일 오후 3시부터 9일 자정까지 쿠팡에서, 10일~13일까지 4일간 지마켓과 옥션에서 미리 구입할 수 있다. 공식 판매는 15일부터다.

가성비 무선이어폰 2종…노이즈캔슬링 지원하는 3만원대 무선이어폰까지

샤오미는 이날 무선이어폰 2종도 공개했다. 샤오미 미 트루와이어리스 이어폰 베이직2는 노이즈 캔슬링 기능을 갖춘 가성비가 뛰어난 무선이어폰이다. AAC 오디오 코덱을 지원하며 터치 컨트롤, 인이어 감지 기능을 탑재했다. 에어팟처럼 귀 아래로 떨어지는 디자인이며 최대 20시간까지 사용할 수 있다. 가격은 3만2800원이다.

인이어 무선이어폰 샤오미 미 TWS 베이직 2는 초경량·인체 공학적 디자인을 갖췄다. 다기능 버튼을 누르면 음악과 통화 제어가 가능하며 자동 페어링 및 싱글 이어 모드도 지원한다. 4시간 연속 재생이 가능하며 케이스와 제품 충전을 합쳐 12시간동안 쓸 수 있다. 가격은 1만8800원이다.

샤오미가 이날 공개한 휴대용 포토 프린터는 포켓 크기로 가격은 6만9900원이다. 2*3인치 크기 스티커용 사진 20장을 한 번 충전하면 출력할 수 있다. 최대 3개 기기와 연결할 수 있고 미홈 앱을 통해 필터·증강현실 효과를 이용할 수 있다. 패키지는 휴대용 포토 프린터와 충전 케이블, 인화지 5장으로 구성된다.

500mAh의 배터리 용량을 갖췄으며, 2 x 3인치 크기의 스티커용 사진 20장을 한 번의 충전으로 출력할 수 있다. 블루투스 5.0과 최대 3개의 기기와의 동시 연결을 지원하며, 미홈(Mi Home) 앱을 통해 필터와 증강현실 효과를 이용할 수 있다. 제품 패키지는 Mi 휴대용 포토프린터, USB 충전 케이블, 그리고 Mi 휴대용 포토프린터 인화지 5장으로 구성되어 있다. 무선이어폰 2종과 휴대용 포토프린터 판매 정보는 추후 공개된다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr