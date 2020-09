"매월 신제품 출시" CJ오쇼핑, '엠트웰브' 론칭

트렌드에 맞는 스타일의 제품을 적기에 제안하자는 취지

철저한 고객 조사 통해 월별 테마 결정… 9월 ‘에코’, 10월 ‘디즈니’



[아시아경제 임혜선 기자] CJ ENM 오쇼핑부문이 매월 새로운 콘셉트의 신상품을 출시하는 신개념 패션 브랜드 엠트웰브(M12)를 8일 론칭한다.

일반 패션 브랜드는 봄, 여름, 가을, 겨울 4개 시즌에 맞춰 신제품을 선보이는 것이 관행이었으나, M12는 월마다 테마를 정해 그에 맞는 상품을 선보이는 새로운 개념을 적용시켰다. 트렌드를 따라가기에 한 시즌인 3개월도 이제는 너무 길다는 판단에서다. 또한 계절에 관계없이 신상품을 선보이는 ‘시즌리스(seasonless)’ 트렌드의 일환이기도 하다.

M12는 ‘매월기다려지는 12번의 새로움’이라는의미를 담고 있다. 국내 유명 스타일리스트, 패션 디자이너, 글로벌 브랜드 등 다양한 대상과의 협업을 통해 월마다 소비자들의 옷장을 새롭게 만들어주겠다는 계획이다.

월별 테마 선정은 철저한 고객 조사를 거쳤다. 이번 9월은 ‘에코’가 테마다. 오쇼핑부문은 레더라이크( 소재의 후드 사파리와 팬츠, 데님 재킷을 오는 9일 오후 7시 35분 CJ오쇼핑 방송을 통해 선보인다. 사파리와 팬츠는 진짜 가죽의 느낌을 구현하면서 편안함과 실용성을 갖췄다. 브랜드 론칭을 기념해 방송 제품을 구매하고 CJmall에 상품평을 남기는 모든 고객에게는 크로스백을 증정한다.

10월 테마는 ‘디즈니’로, 디즈니 캐릭터가 새겨진 야상, 맨투맨 티셔츠, 기모데님 등을 선보일 예정이다. 11월에는 ‘울(wool)’을테마로 정해 고품질 소재의 코트 제품 등을 기획 중이며, 12월도 연말에 어울리는 테마와 상품을 준비 중이다. 오쇼핑부문은 9~12월 출시 상품을 1개 이상씩 구매하는 VIP 고객에게 내년 월별 대표 상품을 무료로 보내주는 정기구독권 이벤트를 이번 달부터 진행한다.

