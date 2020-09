제85회 의사국가시험 실기 시험일인 8일 서울 광진구 한국보건의료인국가시험원 로비에 코로나19 의료진 응원 관련 '덕분에' 영상이 나오고 있다. /문호남 기자 munonam@

