남제자와 부적절한 관계 이어온 40대 여교사 '직위해제'

[아시아경제 김연주 기자] 인천의 한 고등학교에서 남제자와 부적절한 관계를 이어온 혐의로 경찰 수사를 받는 40대 교사가 직위 해제됐다.

7일 인천교육청 등에 따르면 여교사 A씨는 지난 1일 직위 해제됐다. 같은 학교 남학생 B군과는 분리조치된 것으로 알려졌다.

인천교육청은 수사개시 통보를 받은 뒤 직위해제 조치를 내렸으며 현재 감사를 진행하고 있는 것으로 전해졌다.

앞서 인천부평경찰서는 이날(7일) 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 위반 혐의로 교사 A씨를 불구속 입건했다고 밝혔다.

A씨는 자신이 근무하고 있는 고교의 남학생과 성관계를 가진 혐의를 받고 있다.

A씨는 지난해부터 최근까지 자신이 근무하는 고등학교의 제자 B군과 1년가량 만남을 이어오며 수차례 성관계를 한 혐의를 받고 있다.

이들의 관계는 A씨가 B군으로부터 폭행 등을 당했다고 경찰에 신고하면서 알려진 것으로 전해졌다.

경찰은 A씨의 신고를 받고 B군을 조사하는 과정에서 이들이 부적절한 관계를 맺은 의혹을 확인하고 A씨를 피의자 신분으로 전환한 것으로 알려졌다.

김연주 인턴기자 yeonju1853@asiae.co.kr