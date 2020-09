공정위 의협 신고 조사 진행 중…"위법 증거 없으면 종결"

복지부 신고 취하만으로 사건 종결 못해

[아시아경제 문채석 기자]공정거래위원회가 의료계의 집단 휴진이 법 위반이라며 대한의사협회(의협)를 신고했던 보건복지부가 최근 이를 취하했지만, 의협의 위법 여부를 계속 조사하고 있는 것으로 확인됐다.

8일 공정위 관계자는 "의협 현장조사를 나간 뒤 신고 취하가 접수됐기 때문에 사건 자체는 계속 검토하고 있다"며 "신고를 취하했다는 이유만으로 사건을 종결할 수 없다"고 밝혔다.

그는 "증거 내용과 (복지부의) 신고 취하 경위 등을 면밀히 검토해 사건처리 방향을 신중히 결정할 것"이라며 "혐의를 인정할 만한 증거가 없다면 종결될 것"이라고 말했다.

앞서 공정위는 지난달 26~28일 서울 용산구 의협 임시회관에서 현장조사를 했다.

의협이 '사업자단체는 해당 단체 소속 각 사업자의 활동을 부당하게 제한해선 안 된다'는 공정거래법 규정 위반 여부를 따지기 위한 조사였다.

이후 지난 4일 복지부가 의협 신고를 취하했지만, 공정위는 이미 조사를 시작한 상태라 바로 사건을 종결할 순 없다고 설명했다.

공정위의 사건처리 규칙상 현장조사 등 심사 절차를 하지 않았을 때는 취하만으로 사건을 종결할 수 있지만, 절차를 시작한 뒤엔 불가능하다.

공정위는 현장조사 결과를 바탕으로 의협이 공정거래법을 위반한 혐의가 있는지, 혐의를 인정할 만한 증거가 있는지 검토하고 있다.

공정위 관계자는 "법 위반에 관한 증거가 포착되면 시정명령과 과징금 부과 등 행정조치를 할 수 있지만, 포착되지 않으면 사건을 종결할 수 있다"고 말했다.

