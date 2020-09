[아시아경제 김봉주 인턴기자] 제10호 태풍 하이선으로 인한 강풍으로 철골 구조물이 날아가 빌라 1,2층 베란다를 덮쳤다.

7일 오전 9시50분께 부산 해운대구에 있는 4층 건물 옥상에 설치된 가로 7m, 세로 9m 철골 구조물이 태풍에 날려 20m 떨어진 빌라를 덮치는 사고가 발생했다.

이 사고로 빌라 1, 2층 유리창이 깨지고 베란다가 망가지는 등 피해가 발생했다.

이날 부산에는 태풍 하이선의 영향으로 순간 최대 초속 32.2m에 이르는 강풍이 불었다.

