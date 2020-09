포스트 코로나 대비 비대면 분야 창업 열기 '후끈'

비대면 분야 초기 창업기업 육성 위한 초기창업패키지 사업에 2094개사 몰려

[아시아경제 김철현 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산에도 온라인·비대면 분야 창업 열기는 식지 않고 있다. 창업진흥원(원장 김광현, 이하 창진원)은 포스트 코로나 시대의 선제적 대응을 위한 3차 추가경정예산(이하 추경) 사업에 많은 창업기업들이 지원, 높은 경쟁률을 기록했다고 7일 밝혔다.

창진원에 따르면 중소벤처기업부(이하 중기부)의 3차 추경에 반영된 예비·초기창업패키지, 로컬크리에이터 활성화, 재도전성공패키지 참여기업 모집 결과, 8470개사의 지원이 몰려 평균 8.2대 1의 경쟁률을 기록했다. 그 중에서도 비대면 분야 아이템을 가진 창업자를 지원하는 2020년 예비창업패키지와 초기창업패키지는 전년 대비 신청기업이 24.9% 상승했다.

특히, 초기창업패키지 사업은 총 100개사 모집에 2094개사가 신청해 20.9대 1의 경쟁률을 기록했다. 이는 코로나19 확산으로 스타트업의 위기가 가중되는 상황에도, 위기를 새로운 기회로 활용하기 위한 스타트업의 도전정신이 살아있다는 방증으로 볼 수 있다고 창진원은 설명했다.

초기창업패키지는 3년 이내의 창업기업의 도약과 성장을 지원하는 창업사업화 지원사업으로, 창진원은 이번 추경을 통해 포스트 코로나 시대를 선도할 비대면 분야 창업기업을 집중 육성해 나갈 계획이다. 김광현 원장은 "이번 추경사업 참여기업 모집 결과는 코로나19 확산에도 불구하고 창업 열기가 식지 않고 지속되고 있으며, '포스트 코로나' 시대 비대면 분야 창업기업 육성 사업의 필요성을 보여주는 것"이라며 "창진원은 비대면 분야 스타트업을 육성하고, 코로나19로 침체된 경제를 활성화하기 위해 중기부와 계속 협력해 나가겠다"고 말했다.

