태풍 하이선, 강릉 해상 빠져나가…12시간 내 온대저기압 변질

강원영동은 시간당 50㎜ 매우 강한 비 예상

[아시아경제 이현주 기자] 제10호 태풍 '하이선'이 7일 오후 1시30분경 강릉 북쪽 20㎞ 해상으로 진출했다.

기상청에 따르면 오후 1시 강릉 남동쪽 약 30㎞ 육상에 있던 태풍은 시속 56㎞ 속도로 북진하면서 해상으로 빠져나갔다.

태풍의 강도가 '중'으로 약해졌지만 해안가에는 최대순간풍속 시속 약 90㎞ 내외의 매우 강한 바람이 부는 곳이 있고, 특히 태풍과 가장 인접한 강원영동북부에는 시간당 50㎜ 내외의 매우 강한 비가 내리는 곳이 있겠다. 강풍반경은 350㎞에 달한다.

오전 9시경 울산 남쪽 해안에 상륙한 태풍은 제주와 경상도 강원도 지역을 차례로 강타했다. 9호 태풍 '마이삭' 보다 많은 강수가 특징이다. 전날부터 7일 오후 1시까지 제주도 어리목은 544.5㎜의 강수량을 기록했으며 강원도 고성(진부령) 327.1㎜, 강릉 266.7㎜에 달하는 비가 내렸다. 경상도 양산 상북 274.0㎜, 울진 금강송 233.5㎜를 기록했다.

바람도 세게 불었다. 주요지점 최대순간풍속을 보면 경상도 구룡포는 시속 152㎞ 세기의 바람이 불었으며 거제(서이말) 시속 138㎞, 부산 시속 116㎞의 기록이 나왔다.

태풍특보가 발효되었던 서해남부먼해상과 남해서부해상, 제주도해상은 풍랑특보로 변경됐고 제주도와 전남해안은 강풍특보로 변경 발표됐다.

기상청은 태풍이 12시간 이내에 온대저기압으로 변질될 것으로 예상했다.

