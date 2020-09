수준급 세공과 세련된 미…가야 목걸이 보물 된다

'김해 대성동 76호분 출토 목걸이' 등 보물 지정 예고

"수정 가공 기술, 다채로운 색채와 질감 조화 등 돋보여"

정밀한 세공기술로 제작된 가야 목걸이 세 건이 보물로 지정된다. 문화재청은 '김해 대성동 76호분 출토 목걸이'와 '김해 양동리 270호분 출토 수정목걸이', '김해 양동리 322호분 출토 목걸이'를 각각 보물로 지정 예고한다고 7일 전했다. 한 달간 각계 의견을 수렴하고 무형문화재위원회 심의를 거쳐 지정 여부를 확정한다. 관계자는 "'철의 왕국'으로만 알려진 가야가 유리 제품 가공 능력 또한 훌륭했다는 사실을 보여주는 유물들"이라며 "명확한 출토 정황과 양호한 보존상태, 완전한 형태 등으로 역사는 물론 학술, 예술 가치가 크다"고 설명했다.

가야인들은 수정이나 마노(瑪瑙)를 주판알 모양으로 깎거나 유리 곡옥으로 만들어 목걸이로 착용했다. 금, 은, 유리, 금박 입힌 유리, 수정, 호박, 비취 등을 판옥(편평하게 가공한 옥제품), 곡옥(쉼표를 확대한 것처럼 생긴 옥제품), 대롱옥(대롱처럼 기다란 형태의 옥제품), 다면옥(여러 면을 깎은 옥제품) 등으로 제작했다. '김해 대성동 76호분 출토 목걸이'는 서로 길이가 다른 세 줄에 수정제 구슬 열 점, 마노제 구슬 일흔일곱 점, 각종 유리제 구슬 2386점이 꿰어졌다. 평균 지름 6~7㎜의 투명한 수정과 주황색 마노, 파란색 유리 등이 곡옥과 다면체 형태로 조화롭게 나열됐다. 표면까지 매끈하게 다듬어져 조형적 완결성을 갖췄다고 평가된다.

목걸이가 발견된 김해 대성동 고분군(사적 제341호)은 3~5세기 금관가야 수장층의 공동묘지다. 금관가야는 서기 전후부터 532년까지 경남 김해를 중심으로 낙동강 하류 지역에 존속한 세력. 가야에서 맹주국으로 군림해 대가야(大加耶) 또는 본가야(本加耶)라고 불린다. 이들의 토기류와 철제 유물이 다수 출토된 김해 양동리 고분군(사적 제454호)에서는 '김해 양동리 270호분 출토 수정목걸이'도 나왔다. 길이 142.6㎝의 줄에 수정제 다면옥 스무 점과 주판옥 120점, 곡옥 여섯 점이 꿰어진 귀금속이다. 형태와 크기가 다른 수정 표면을 매끈하게 다듬고 조화롭게 배치했다. 수정은 최근 학계 연구를 통해 경남 양산 등에서 생산된 것으로 파악됐다. 관계자는 "수정 100여 점 이상으로 구성된 매우 희소한 사례"라며 "오늘날과 비교해도 될 정도의 수준급 기술과 세련된 미적 감각을 보여준다"고 했다.

중국 한대(漢代) 청동 세발 솥(청동정)과 함께 발굴된 '김해 양동리 322호분 출토 목걸이'는 수정제 곡옥 147점, 대형 수정제 다면옥 두 점, 마노 환옥 여섯 점, 파란 유리 환옥 418점, 유리 곡옥 한 점 등으로 구성됐다. 경도 7의 단단한 수정을 다면체로 가공하거나 많은 수량의 곡옥 형태로 섬세하게 다듬었다. 관계자는 "가야에서 유행한 장신구는 수정이나 마노를 주판알 모양으로 깎거나, 유리로 곱은옥이나 둥근옥을 만든 목걸이였다"며 "'김해 양동리 322호분 출토 목걸이'의 경우 투명한 수정을 육각형으로 다듬고, 여기에 붉은색 마노와 푸른색의 유리옥을 더해 영롱한 빛을 냈다"고 설명했다. "수정을 정교하게 가공한 기술, 다채로운 색채와 질감의 조화 등이 돋보인다"며 "금관가야의 지배층 문화를 대표하는 장신구로서 손색이 없다"고 했다.

