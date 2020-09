김선갑 광진구청장, 태풍 ‘하이선’ 대비 피해예방 총력

재난안전대책본부 비상근무 돌입... 7일 오후 2시 서울 최근접…재난취약시설물 점검 등 피해예방 철저

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 제10호 태풍 ‘하이선(HAISHEN)’이 북상함에 따라 선제적 피해예방에 나섰다.

제10호 태풍 ‘하이선’은 초속 40m의 강한 수준 태풍으로 강풍과 많은 비를 동반, 서울 최근접 시간은 7일 오후 2시 경으로 예상된다.

7일 오전 8시를 기점으로 서울 전역에 태풍주의보가 발효됨에 따라 구는 즉시 풍수해 재난안전대책본부 및 동 수방단 비상근무를 가동, 안전사고에 대비하고 있다.

먼저 강풍에 따른 시설물 피해가 발생하지 않도록 천막, 광고물 등 재난취약시설물을 점검·철거하고 코로나19 선별진료소 시설 또한 7일 오전 8시 이후 모두 결박했다.

또 가로수 전도, 산사태 취약지역 등 붕괴 위험지역의 예찰활동을 강화, 빗물펌프장, 수문, 빗물저류조 등 수방시설 가동상태를 점검했다.

태풍 ‘하이선’은 오전 9시경 울산에 가장 근접해 동해안을 따라 북상 중이며, 오후 2시 경 삼척 부근 해상을 거쳐 8시경 북한에 상륙한 뒤 8일 3시경 한반도를 벗어날 것으로 예상된다.

김선갑 구청장은 “태풍 ‘하이선’에 대비, 비상근무를 돌입하고 소방서, 경찰서 등 유관기관과 함께 태풍 대응에 최선을 다하고 있다”며 “구민들께서도 태풍 대비 행동요령을 꼭 지켜주고 시설물 등 피해가 발생하지 않도록 사전에 철저히 점검해주길 바란다”고 말했다.

