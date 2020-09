이인영 '한미 냉전동맹' 표현에 이례적 반박…美 "안보·인권·경제 포괄 협력"

이 장관, "군사동맹·냉전동맹 탈피해 '평화동맹'으로..."…美 국무부 "동맹에 기초해 자유·민주·인권·법치 공유"

이 장관, 한반도국제평화포럼 개회사서 '완전하고 검증 가능하며 되돌릴 수 없는 평화' 강조

[아시아경제 임철영 기자] 미국 국무부가 이인영 통일부 장관이 한미 관계를 '냉전 동맹'이라고 표현한 것과 관련해 반박하는 입장을 냈다. 미 국무부가 상대국 장관의 발언을 겨냥해 정면으로 배치되는 입장을 공개적으로 밝힌 것은 이례적이다. 미국이 경제, 안보, 정치 등 전방위로 '반중 블록' 구축을 위해 동맹국을 상대로 참여를 종용하고 있는 가운데 나온 입장인 만큼 미국측의 강도 높은 메시지 관리로 풀이된다.

미 국무부 대변인실 관계자는 4일(현지시간) 미국의소리(VOA)에 "(한미) 동맹과 우정은 안보 협력을 넘어 경제, 에너지, 과학, 보건, 사이버안보 그리고 여권 신장 등 지역과 국제적 현안 전반의 협력을 포함한다"고 설명했다. 한미 동맹에 대한 이 장관의 평가를 정면으로 반박한 셈이다.

미 국무부가 겨냥한 이 장관의 발언은 2일 이홍정 한국기독교교회협의회(NCCK) 총무와 만난 자리에서 나왔다. 이 장관은 한반도 정세를 변화시키기 위해 북미관계와 별도로 남북관계는 남북이 풀어야 한다고 일관되게 이야기하고 있다면서 "이 과정에서 한미관계가 어느 시점부터는 군사동맹과 냉전동맹을 탈피해서 평화동맹으로 전환할 수 있을 것"이라고 말했다.

이에 국무부는 한미동맹이 민주주의, 자유, 인권, 법치 등 양국이 공유하는 가치를 기반으로 하고 있다는 점을 강조했다. 국무부 관계자는 이 장관의 인식에 동의하느냐는 질의에 "우리 상호 방위조약은 동맹을 토대로 자유, 민주주의, 인권, 법치 등 가치를 공유하면서 강화해오고 있다"고 답변했다.

다만 이 장관은 통일부가 주최하고 원격 토론회 방식으로 열린 '한반도국제평화포럼' 개회사에서 한미동맹에 대한 언급 대신 남북이 주도하는 '완전하고 검증 가능하며 되돌릴 수 없는 평화(CVIPㆍComplete, Verifiable, Irreversible Peace)'를 강조했다.

그는 '한 걸음도 나아가지 않는 것보다 작은 걸음이라도 나아가는 게 낫다'는 빌리 브란트 전 서독 총리의 발언을 인용하면서 "작은 기획을 통해 인도협력과 교류협력을 재개하고 남북 대화를 다시 시작하며 약속한 것들을 하나하나 이행해 나가고자 한다"고 밝혔다.

그러면서 "남북은 호혜적 협력을 통해 다시 하나의 공동체로 살아갈 수 있는 가능성을 확인하게 될 것"이라며 "한반도 평화 프로세스 진전과 북미 비핵화 대화의 큰 흐름도 앞당길 수 있다고 믿는다"고 강조했다.

현재 한반도 정세와 관련해서는 북미와 남북의 시간이 멈춘 어려운 상황이라고 진단했다.

이 장관은 "북미와 남북의 시간은 멈춰 있고 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 무차별 확산은 한반도 문제 해결에 제약을 더하고 있다"면서 "상황이 어렵다"고 말했다. 그럼에도 "변화를 기다리고, 상황에 내맡기는 듯한 태도로는 결코 남북의 미래를 열 수 없다"고 덧붙였다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr